Россия хочет похитить десятки тысяч украинских детей с оккупированных территорий – их принудительно вывезут в РФ для перевоспитания в так называемых "летних лагерях".

Детей с оккупированных территорий Украины будут принудительно содержать в летних лагерях Владивостока и Крыма

Российские власти собираются активизировать похищение украинских детей на свою территорию в течение лета, усиливая еще один компонент кампании геноцида в Украине.

Глава так называемой Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что регионы РФ "примут" более 12 000 детей из оккупированной Луганской области в течение 2024 года.

В то же время, российская программа "Полезные каникулы" профинансирует поездку для 40 000 детей из оккупированной Украины. Детей принудительно вывезут в Россию для участия в летних лагерях и образовательных мероприятиях.

По словам Пасечника, летние детские лагеря в оккупированном Крыму и на территории России готовятся "принять" более 600 детей из оккупированной Украины в течение лета, включая летний лагерь "Океан" во Владивостоке, Приморский край, расположенный ближе к Аляске, чем к Украине.

Оккупационное Министерство труда Херсонской области также объявило, что дети из захваченной части региона поедут в лагерь "Океан" для участия в "образовательной, спортивной и культурной программе". Оккупационный сенатор Андрей Алексеенко сообщил, что 575 детей посетят трехнедельные летние лагеря в захваченном Крыму и российской республике Адыгея.

Украинских детей будут отправлять в военно-патриотические лагеря РФ для насильственной русификации

Министерство образования и науки ЛНР также анонсировало, что неустановленное количество подростков из оккупированной Луганской области посетит военно-патриотический спортивный лагерь в лагере Авангард в Волгоградской области России.

Там они пройдут подготовку по военно-инженерному делу, тактике, пожарному делу, парашютному спорту, связи, основам национальной безопасности, эксплуатации беспилотников и тактической медицине.

Несмотря на усилия России, представить летние лагеря для украинских детей как временные рекреационные и образовательные мероприятия, они являются фундаментальной составляющей ее кампании по депортации украинцев.

Аналитики подчеркивают, что насильственное перемещение детей из одной группы в другую является признанным актом геноцида.

Отмечается, что украинские дети, депортированные в Россию на такие "каникулы" или "летние лагеря", сталкиваются с программами русификации, направленными на изоляцию от своих украинских семей, языка, культуры и истории.

Власти РФ, вероятно, будут усиливать депортацию на протяжении всего лета под видом летних каникул, но эти программы являются актами геноцида против украинского народа, несмотря на усилия России замаскировать их под временные и положительные возможности образования.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.