Украина вернула из РФ пятерых похищенных детей-сирот
Категория
Украина
Дата публикации

Украина вернула из РФ пятерых похищенных детей-сирот

Дети сироты
Читати українською
Источник:  Николай Кулеба

В Украину вернули пятерых воспитанников Новопетровского интерната Николаевской области, которых оккупанты похитили в Россию.

Военные РФ под дулами автоматов похитили детей из Николаева

По словам главы Save Ukraine Николая Кулебы, дети выживали целых три месяца на самой линии фронта, скрывались от бомб и ракет в подвале без еды и воды.

В середине июля 2022 их под дулами автоматов похитили россияне и переместили на оккупированную территорию.

Кулеба отметил, что детей содержали в Херсонском центре социально-психологической реабилитации.

Каждый день к ним приходили военные и проверяли, вдруг ли никто не убежал, запрещали общаться с родными, угрожали.

В октябре 2022 года оккупанты вывезли их в Крым, а затем в Анапу Краснодарского края. А уже оттуда детей удалось спасти и вывезти на более безопасную территорию в Грузию.

Николай Кулеба

Николай Кулеба

Глава Save Ukraine

По официальным данным правоохранителей по состоянию на 31 мая россияне украли и насильственно увезли из Украины 19 546 детей. Впрочем, реальное количество может достигать и до 300 тысяч детей.

Россия массово похищает детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Украина вернула 13 детей с временно оккупированных территорий и России
Дмитрий Лубинец
Дети
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия планирует похищение 40 тыс украинских детей с оккупированных территорий - аналитики
Депортация в РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Промывка мозгов" и милитаризация. Россия ввела экспресс-курс для украинских детей на ВОТ
Дети

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?