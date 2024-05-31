В Украину вернули пятерых воспитанников Новопетровского интерната Николаевской области, которых оккупанты похитили в Россию.
Военные РФ под дулами автоматов похитили детей из Николаева
По словам главы Save Ukraine Николая Кулебы, дети выживали целых три месяца на самой линии фронта, скрывались от бомб и ракет в подвале без еды и воды.
В середине июля 2022 их под дулами автоматов похитили россияне и переместили на оккупированную территорию.
Кулеба отметил, что детей содержали в Херсонском центре социально-психологической реабилитации.
Каждый день к ним приходили военные и проверяли, вдруг ли никто не убежал, запрещали общаться с родными, угрожали.
По официальным данным правоохранителей по состоянию на 31 мая россияне украли и насильственно увезли из Украины 19 546 детей. Впрочем, реальное количество может достигать и до 300 тысяч детей.
Россия массово похищает детей с оккупированных территорий Украины
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищения в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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