В Украину вернули пятерых воспитанников Новопетровского интерната Николаевской области, которых оккупанты похитили в Россию.

Военные РФ под дулами автоматов похитили детей из Николаева

По словам главы Save Ukraine Николая Кулебы, дети выживали целых три месяца на самой линии фронта, скрывались от бомб и ракет в подвале без еды и воды.

В середине июля 2022 их под дулами автоматов похитили россияне и переместили на оккупированную территорию.

Кулеба отметил, что детей содержали в Херсонском центре социально-психологической реабилитации.

Каждый день к ним приходили военные и проверяли, вдруг ли никто не убежал, запрещали общаться с родными, угрожали.

В октябре 2022 года оккупанты вывезли их в Крым, а затем в Анапу Краснодарского края. А уже оттуда детей удалось спасти и вывезти на более безопасную территорию в Грузию. Николай Кулеба Глава Save Ukraine

По официальным данным правоохранителей по состоянию на 31 мая россияне украли и насильственно увезли из Украины 19 546 детей. Впрочем, реальное количество может достигать и до 300 тысяч детей.

Россия массово похищает детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Фильм содержит реальные истории детей и их семей, пострадавших от войны России против Украины, комментарии ведущих ученых, психологов, юристов и экспертов по защите прав детей.