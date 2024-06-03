Россия похитила 46 украинских детей из детдома во время оккупации Херсона — NYT

Сеть чиновников и политиков, связанных с партией российского диктатора Владимира Путина, проводила кампанию по похищению украинских детей из Херсона.

Как РФ похитила украинских детей из Херсона

После полномасштабного вторжения работники детдома спрятали детей в подвале церкви, но 25 апреля 2022 российские чиновники нашли детей и перевезли их почти в 300 км от дома, все время снимая детей для своих пропагандистских роликов.

Фото — nytimes.com

В Доме ребенка находились младенцы и дети до пяти лет, некоторые из них имели серьезные изъяны, например церебральный паралич. Дети не были сиротами, у некоторых родителей были ограничены родительские права; часть детей была изъята из неблагополучных семей или брошена, — говорится в материале. Поделиться

Дети после того, как их вернули в Дом Ребенка в апреле 2022 года (фото — nytimes.com)

Оккупационные власти в Херсоне (на время оккупации города российскими военными) потребовали от воспитателей, чтобы детей переместили обратно в Детский дом. Руководство заведения все же согласилось.

Как рассказала одна из воспитательниц, в последующие месяцы вооруженные люди в российской военной форме часто и без предупреждений наведывались в Дом Ребенка, чтобы следить за детьми и воспитателями.

Как отмечают в издании, в своих интервью для The Times российские чиновники повторяли то же мнение и заявляли, что дети из Херсона российские.

В мае 2022 года Путин подписал документ, упрощавший приобретение российского гражданства, а значит, россияне могут легче усыновить похищенных Россией украинских детей.

Новым руководителем заведения стала Татьяна Завальская — одна из педиаторок заведения, которая не скрывала своих пророссийских взглядов. В месяц ее назначения детский дом зарегистрировали в российской системе.

Татьяна Завальская вместе с российской депутатом Яной Лантратовой во время ее визита в Дом Ребенка (фото — nytimes.com)

Позже работникам заведения сообщили, что детей вывозят. В закрытых чатах в Telegram для этого специально набирали студентов-добровольцев из медицинских вузов в Крыму.

Сообщение, отправленное студентам-медикам в Крыму 20 октября 2022 года (фото — nytimes.com)

Детей перевезли в Симферополь, столицу Крыма и разделили между двумя детскими заведениями. Сотрудники одного из них, "Елочки", ранее обвинялись в ненадлежащем уходе за детьми.

Фото — nytimes.com

В конце концов, дети получили российское гражданство, которое является необходимым условием для усыновления и устройства в российские семьи. Специалисты в области права утверждают, что выдача новых документов, перевод имен детей и изменение их гражданства свидетельствуют о намерении российских властей лишить детей их идентичности, что является нарушением Конвенции о правах ребенка. Это также может составить военное преступление. Поделиться

Впоследствии фотографии херсонских детей начали появляться в российском федеральном банке данных детей-сирот среди десятков тысяч российских детей. В их анкетах, которых было 22, отмечено, что они из Крыма, а место рождения — Украина — не упоминается.

Объявление о поиске приемных семей для детей из Дома ребенка было опубликовано в Telegram 27 сентября 2023 года (фото — фото — nytimes.com)

Издание отмечает, что по меньшей мере двое детей были устроены в российские семьи, как сообщили в службе по делам детей в Крыму.

По меньшей мере, семь детей из Херсонского Дома Ребенка вернулись в Украину при содействии украинской власти и посредников из Катара. Среди них Анастасия и Николай Володины, чья мать в феврале этого года ездила за ними в Москву.

Позже Анастасия скончалась в украинской больнице, спустя всего несколько недель после того, как ей исполнилось шесть лет. Врач назвал причиной ее смерти эпилептический приступ. Николай находится на попечении украинского государства, пока его родители ждут решения суда относительно своих родительских прав.

Остальные херсонские дети все еще остаются под властью России.

Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины

В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.

Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.