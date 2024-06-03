Россия похитила 46 украинских детей из детдома во время оккупации Херсона — NYT

Сеть чиновников и политиков, связанных с партией российского диктатора Владимира Путина, проводила кампанию по похищению украинских детей из Херсона.
Как РФ похитила украинских детей из Херсона
После полномасштабного вторжения работники детдома спрятали детей в подвале церкви, но 25 апреля 2022 российские чиновники нашли детей и перевезли их почти в 300 км от дома, все время снимая детей для своих пропагандистских роликов.
Оккупационные власти в Херсоне (на время оккупации города российскими военными) потребовали от воспитателей, чтобы детей переместили обратно в Детский дом. Руководство заведения все же согласилось.
Как рассказала одна из воспитательниц, в последующие месяцы вооруженные люди в российской военной форме часто и без предупреждений наведывались в Дом Ребенка, чтобы следить за детьми и воспитателями.
Как отмечают в издании, в своих интервью для The Times российские чиновники повторяли то же мнение и заявляли, что дети из Херсона российские.
В мае 2022 года Путин подписал документ, упрощавший приобретение российского гражданства, а значит, россияне могут легче усыновить похищенных Россией украинских детей.
Новым руководителем заведения стала Татьяна Завальская — одна из педиаторок заведения, которая не скрывала своих пророссийских взглядов. В месяц ее назначения детский дом зарегистрировали в российской системе.
Позже работникам заведения сообщили, что детей вывозят. В закрытых чатах в Telegram для этого специально набирали студентов-добровольцев из медицинских вузов в Крыму.
Детей перевезли в Симферополь, столицу Крыма и разделили между двумя детскими заведениями. Сотрудники одного из них, "Елочки", ранее обвинялись в ненадлежащем уходе за детьми.
Впоследствии фотографии херсонских детей начали появляться в российском федеральном банке данных детей-сирот среди десятков тысяч российских детей. В их анкетах, которых было 22, отмечено, что они из Крыма, а место рождения — Украина — не упоминается.
Издание отмечает, что по меньшей мере двое детей были устроены в российские семьи, как сообщили в службе по делам детей в Крыму.
По меньшей мере, семь детей из Херсонского Дома Ребенка вернулись в Украину при содействии украинской власти и посредников из Катара. Среди них Анастасия и Николай Володины, чья мать в феврале этого года ездила за ними в Москву.
Позже Анастасия скончалась в украинской больнице, спустя всего несколько недель после того, как ей исполнилось шесть лет. Врач назвал причиной ее смерти эпилептический приступ. Николай находится на попечении украинского государства, пока его родители ждут решения суда относительно своих родительских прав.
Остальные херсонские дети все еще остаются под властью России.
Что известно о похищении Россией детей с оккупированных территорий Украины
В 2023 году команда Online.UA представила документальную ленту "Истерзанное детство", которая раскрывает правду о похищении Россией украинских детей с временно оккупированных территорий Украины.
Герои ленты прошли русский плен, пытки, похищение в оздоровительный лагерь, кого-то разлучили с родителями во время так называемых фильтрационных мероприятий.
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