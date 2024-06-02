За інформацією керівника Херсонської МВА Романа Мрочко, зранку 2 червня окупаційна армія РФ з артилерії обстріляла житлові квартали Херсона.

Що відомо про наслідки обстрілу російськими окупантами Херсона

У Херсоні лунають вибухи! Армія РФ атакує з тимчасово окупованого лівого берега. Не перебувайте на відкритому просторі! Перейдіть до більш безпечних місць! — попередив Мрочко. Поширити

За його словами, воєнні злочинці армії РФ обстрілюють прибережні зони Херсона артилерією з лівого берега.

Представники Херсонської ОВА зазначили, що протягом суботи, 1 червня, внаслідок ворожих обстрілів на Херсонщині поранення отримала одна людина.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, зокрема пошкоджено 9 приватних будинків.

Було зафіксоване влучання в адмінбудівлі, медичні заклади, заклад культури, магазини та приватні автомобілі.

Що відомо про роботу ППО під час повітряних атак армії РФ по Україні вніч на 2 червня

Повітряні Сили повідомили, що у ніч на 2 червня російські окупанти атакували Україну крилатою ракетою "Іскандер-К" із Криму в напрямку Харківської області.

Випустили зенітну керовану ракету С-300 із окупованої частини Донеччини.

ППО вдалося збити 24 з 25 ударних дронів.

Цілі знищували у межах Миколаївської, Одеської, Херсонської, Київської, Хмельницької, Дніпропетровської, Кіровоградської, Вінницької областей.

Відбивали цей повітряний удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України, залучались також засоби радіоелектронної боротьби.