Війська РФ атакували Херсонщину. Загинув чоловік
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ атакували Херсонщину. Загинув чоловік

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
обстріл

Російські війська обстріляли селище Велетенське Херсонської області, внаслідок чого зазнав поранень чоловік, який помер від отриманих травм дорогою до лікарні.

Що відомо про обстріл селища на Херсонщині

Російські війська вкрили вогнем Велетенське Білозерської громади. Під удар потрапив місцевий житель, який знаходився на вулиці, — поінформував начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, з важкими пораненнями його забрала «швидка». На жаль, від отриманих травм він помер дорогою до лікарні

Що відомо про останні обстріли Херсонської області

Російські війська за минулу добу обстріляли 16 населених пунктів Херсонської області, унаслідок чого поранення дістали шестеро цивільних.

Ворожих обстрілів зазнали Антонівка, Дніпровське, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерка, Олександрівка, Новодмитрівка, Берислав, Львове, Михайлівка, Зміївка, Качкарівка, Нововоронцовка, Червоний Маяк та Херсон.

Російська армія поцілила в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодила чотири приватні будинки. Ворожим вогнем побиті також гаражне приміщення та приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони України знищили в небі над Херсонською областю один ударний дрон типу Shahed-131/136.

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