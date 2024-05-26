Що необхідно для захисту Харкова від обстрілів РФ — відповідь експерта

Росіяни завдали чергового жорстокого удару по Харкову, зокрема по гіпермаркету "Епіцентр". Учергове гостро стоїть питання, як захистити місто.

Харкову потрібен захист від російських ракет

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів, що самих лише систем Patriot у місті буде недостатньо.

Світан зазначив, що Харків можна захистити лише із застосуванням разом 3 компонентів.

Відсунення кордону від Харкова на 50 — 70 км, фактично до Бєлгорода. Треба, щоб наземні українські війська зайняли відповідні позиції й не допускали "Ланцети" до Харкова.

Системи Patriot у місті. Однак їх також треба прикривати мобільними групами, "Гепардами", інакше вони простою стануть мішенню для російських дронів. Patriot зможе боротись із балістикою, літаками, однак дронів він просто не бачить.

Знищення систем С-300 біля Харкова. Збити всі такі ракети не вдасться, бо в росіян їх близько 5 тисяч. Тому треба знищувати пускові установки, що розташовані за Бєлгородом. Для цього треба дозвіл ударами ATACMS по російській території.

За словами полковника запасу ЗСУ, російські пабліки в перші хвилини після удару писали, що вони знищили ворожі війська та техніку. Однак коли зрозуміли, що вдарили по цивільних, змінили версію на те, що РЕБ НАТО скорегував КАБ по "Епіцентру".

Технічно це неможливо. Неможливо навести РЕБ. Можна спробувати "глушилками" прибрати ціль, але не перенавести ракету. Нереально перехопити керування. Вона бере інформацію від супутників. Там цілий процес, який нереально відтворити на землі, Роман Світан Військовий експерт

Удар по "Епіцентру" в Харкові: що відомо

За інформацією прокуратури Харківської області, наразі встановлено поранення 44-х та загибель 14 людей.

Ідентифіковано 11 жертв, серед яких 12-річна дівчинка та її мама.

Також знайдено чотири фрагменти тіл людини. Наразі безвісти зниклими вважаються сім людей.