Что необходимо для защиты Харькова от обстрелов РФ — ответ эксперта

Россияне нанесли очередной жестокий удар по Харькову, в частности по гипермаркету "Эпицентр". В очередной раз остро стоит вопрос, как защитить город.

Харькову нужна защита от российских ракет

Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал, что одних только систем Patriot в городе будет недостаточно.

Свитан отметил, что Харьков можно защитить только с применением вместе 3 компонентов.

Отстранение границы от Харькова на 50 — 70 км, фактически до Белгорода. Надо, чтобы наземные украинские войска заняли соответствующие позиции и не допускали "Ланцеты" в Харьков.

Система Patriot в городе. Однако их также нужно прикрывать мобильными группами, "Гепардами", иначе они простой станут мишенью для российских дронов. Patriot сможет бороться с баллистикой, самолетами, однако дронов он просто не видит.

Уничтожение систем С-300 возле Харькова. Сбить все такие ракеты не удастся, потому что у россиян их около 5 тысяч. Поэтому нужно уничтожать пусковые установки, расположенные за Белгородом. Для этого нужно разрешение ударами ATACMS по российской территории.

По словам полковника запаса ВСУ, российские паблики в первые минуты после удара писали, что они уничтожили вражеские войска и технику. Однако когда поняли, что ударили по гражданским, изменили версию на то, что РЭБ НАТО скорректировал КАБ по "Эпицентру".

Технически это нереально. Невозможно привести РЭБ. Можно попытаться "глушилками" убрать цель, но не перенавести ракету. Невозможно перехватить управление. Она берёт информацию от спутников. Там целый процесс, который невозможно воспроизвести на земле, Роман Свитан Военный эксперт

Удар по "Эпицентру" в Харькове: что известно

По информации прокуратуры Харьковской области, установлены ранения 44-х и гибель 14 человек.

Идентифицировано 11 жертв, среди которых 12-летняя девочка и ее мама.

Также обнаружены четыре фрагмента тел человека. В настоящее время без вести пропавшими считаются семь человек.