Что необходимо для защиты Харькова от обстрелов РФ — ответ эксперта

Россияне нанесли очередной жестокий удар по Харькову, в частности по гипермаркету "Эпицентр". В очередной раз остро стоит вопрос, как защитить город.
Харькову нужна защита от российских ракет
Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан рассказал, что одних только систем Patriot в городе будет недостаточно.
Свитан отметил, что Харьков можно защитить только с применением вместе 3 компонентов.
Отстранение границы от Харькова на 50 — 70 км, фактически до Белгорода. Надо, чтобы наземные украинские войска заняли соответствующие позиции и не допускали "Ланцеты" в Харьков.
Система Patriot в городе. Однако их также нужно прикрывать мобильными группами, "Гепардами", иначе они простой станут мишенью для российских дронов. Patriot сможет бороться с баллистикой, самолетами, однако дронов он просто не видит.
Уничтожение систем С-300 возле Харькова. Сбить все такие ракеты не удастся, потому что у россиян их около 5 тысяч. Поэтому нужно уничтожать пусковые установки, расположенные за Белгородом. Для этого нужно разрешение ударами ATACMS по российской территории.
По словам полковника запаса ВСУ, российские паблики в первые минуты после удара писали, что они уничтожили вражеские войска и технику. Однако когда поняли, что ударили по гражданским, изменили версию на то, что РЭБ НАТО скорректировал КАБ по "Эпицентру".
Удар по "Эпицентру" в Харькове: что известно
По информации прокуратуры Харьковской области, установлены ранения 44-х и гибель 14 человек.
Идентифицировано 11 жертв, среди которых 12-летняя девочка и ее мама.
Также обнаружены четыре фрагмента тел человека. В настоящее время без вести пропавшими считаются семь человек.
Проанализированы видео с камер наблюдения и установлено, что в эпицентре взрывов находилось не менее 20 человек.
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