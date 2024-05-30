Войска РФ атаковали Херсонскую область. Погиб мужчина
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ атаковали Херсонскую область. Погиб мужчина

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
обстрел
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Российские войска обстреляли поселок Огромное Херсонской области, в результате чего получил ранения мужчина, умерший от полученных травм по дороге в больницу.

Что известно об обстреле поселка в Херсонской области

Российские войска покрыли огнем гигантское Белозерское общество. Под удар попал находившийся на улице местный житель, — проинформировал начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, с тяжелыми ранениями его забрала скорая. К сожалению, от полученных травм он скончался по дороге в больницу

Что известно о последних обстрелах Херсонской области

Российские войска за минувшие сутки обстреляли 16 населенных пунктов Херсонской области, в результате чего ранения получили шесть гражданских.

Вражеским обстрелам подверглись Антоновка, Днепровское, Камышаны, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Александровка, Новодмитровка, Берислав, Львов, Михайловка, Змиевка, Качкаровка, Нововоронцовка, Красный Маяк и Херсон.

Российская армия попала в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повредила четыре частных дома. Вражеским огнем избиты также гаражное помещение и частные автомобили.

Во время ночной дроновой атаки силы противовоздушной обороны Украины уничтожили в небе над Херсонской областью один ударный дрон типа Shahed-131/136.

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