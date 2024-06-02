Армия РФ обстреляла Херсон. Есть попадания
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ обстреляла Херсон. Есть попадания

Херсонская ОВА
Обстрел Херсона
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По информации руководителя Херсонской МВА Романа Мрочко, утром 2 июня оккупационная армия РФ по артиллерии обстреляла жилые кварталы Херсона.

Что известно о последствиях обстрела российскими оккупантами Херсона

В Херсоне раздаются взрывы! Армия РФ атакует с временно оккупированного левого берега. Не находитесь на открытом пространстве! Перейдите к более безопасным местам! — предупредил Мрочко.

По его словам, военные преступники армии РФ обстреливают прибрежные зоны Херсона артиллерией с левого берега.

Представители Херсонской ОВА отметили, что в течение субботы, 1 июня, в результате вражеских обстрелов в Херсонской области ранения получил один человек.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов, в том числе повреждены 9 частных домов.

Было зафиксировано попадание в админздания, медицинские заведения, заведение культуры, магазины и частные автомобили.

Что известно о работе ПВО во время воздушных атак армии РФ по Украине в ночь на 2 июня

Воздушные Силы сообщили, что в ночь на 2 июня российские оккупанты атаковали Украину крылатой ракетой "Искандер-К" из Крыма в направлении Харьковской области.

Выпустили зенитную управляемую ракету С-300 из оккупированной части Донбасса.

ПВО удалось сбить 24 из 25 ударных дронов.

Цели уничтожались в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Кировоградской, Винницкой областей.

Отражали воздушный удар истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, привлекались также средства радиоэлектронной борьбы.

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