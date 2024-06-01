На оккупированной Херсонщине вспыхнула база солдат РФ — фото

На левобережье Херсонщины "прилетело" по месту базирования русских оккупантов.

Что известно о "бавовне" на оккупированной Херсонщине

На временно оккупированном левом берегу Херсонской области прилет по месту базирования российских захватчиков.

Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, "прилетело" по кафирам в населенном пункте Малокаховка.

Новомосковск. Прилет по базированию окупантов. Сообщают о детонации и сильном пожаре, — написал Андрющенко. Поделиться

Что известно о предварительных взрывах на оккупированных Россией территориях Украины

27 мая в сети сообщили о мощных взрывах в оккупированном Луганске, после которых загорелся масштабный пожар.

Впоследствии глава Луганской ОВА Артем Лысогор написал, что "салютовали" в районе инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и рядом авиационного ремонтного завода.

28 мая СМИ опубликовали спутниковые снимки аэродрома авиаучилища в Луганске.

Кроме этого, на днях украинские военные поразили паромную переправу российских оккупантов. Кроме того, дроны ГУР уничтожили скоростные транспортно-десантные КС-701 "Тунец".