На оккупированной Херсонщине вспыхнула база солдат РФ — фото

На левобережье Херсонщины "прилетело" по месту базирования русских оккупантов.
Что известно о "бавовне" на оккупированной Херсонщине
На временно оккупированном левом берегу Херсонской области прилет по месту базирования российских захватчиков.
Как сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, "прилетело" по кафирам в населенном пункте Малокаховка.
Что известно о предварительных взрывах на оккупированных Россией территориях Украины
27 мая в сети сообщили о мощных взрывах в оккупированном Луганске, после которых загорелся масштабный пожар.
Впоследствии глава Луганской ОВА Артем Лысогор написал, что "салютовали" в районе инфраструктурных объектов бывшего Луганского высшего военного авиационного училища штурманов и рядом авиационного ремонтного завода.
28 мая СМИ опубликовали спутниковые снимки аэродрома авиаучилища в Луганске.
Кроме этого, на днях украинские военные поразили паромную переправу российских оккупантов. Кроме того, дроны ГУР уничтожили скоростные транспортно-десантные КС-701 "Тунец".
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