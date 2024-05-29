В оккупированном Донецке раздался мощный взрыв — видео

В Донецке 29 мая раздался сильный взрыв. Оккупанты заявляют о якобы обстреле города.

Что известно о "бавовне" в Донецке

Как отмечают в соцсетях, взрыв прогремел в Киевском районе оккупированного Донецка.

Российские пропагандистские каналы сообщают, что в результате взрыва якобы пострадали. Относительно последствий информации нет.

Что известно о взрывах в Донецке и Луганске

Отметим, что во временно оккупированном Донецке часто раздаются взрывы. В частности, 11 мая там был "прилет" по ресторану, где находились вражеские солдаты.

В сети писали, что украинские защитники якобы нанесли ракетный удар с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS.

Также 7 мая в оккупированном Луганске раздались взрывы. Российские оккупанты заявили, что якобы ВСУ ударили по нефтебазе ракетами ATACMS.

После этого в сети начали публиковать видео масштабный пожар в оккупированном городе.

Также сообщалось о якобы пяти пострадавших, все они — работники нефтебазы. Также вспыхнул газопровод. Отметим, что пожар на нефтебазе в Луганске около суток.

Кроме этого, 10 мая во временно оккупированных Ровеньках в Луганской области прогремели взрывы, сообщалось о пожаре на нефтебазе.