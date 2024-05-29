В оккупированном Донецке раздался мощный взрыв — видео

В Донецке 29 мая раздался сильный взрыв. Оккупанты заявляют о якобы обстреле города.
Что известно о "бавовне" в Донецке
Как отмечают в соцсетях, взрыв прогремел в Киевском районе оккупированного Донецка.
Российские пропагандистские каналы сообщают, что в результате взрыва якобы пострадали. Относительно последствий информации нет.
Что известно о взрывах в Донецке и Луганске
Отметим, что во временно оккупированном Донецке часто раздаются взрывы. В частности, 11 мая там был "прилет" по ресторану, где находились вражеские солдаты.
В сети писали, что украинские защитники якобы нанесли ракетный удар с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS.
Также 7 мая в оккупированном Луганске раздались взрывы. Российские оккупанты заявили, что якобы ВСУ ударили по нефтебазе ракетами ATACMS.
После этого в сети начали публиковать видео масштабный пожар в оккупированном городе.
Также сообщалось о якобы пяти пострадавших, все они — работники нефтебазы. Также вспыхнул газопровод. Отметим, что пожар на нефтебазе в Луганске около суток.
Кроме этого, 10 мая во временно оккупированных Ровеньках в Луганской области прогремели взрывы, сообщалось о пожаре на нефтебазе.
Ровеньки находятся в глубоком тылу оккупированной Луганщины — в 110 км от линии фронта. Город оккупирован с 2014 года.
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