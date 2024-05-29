В окупованому Донецьку пролунав потужний вибух — відео

У Донецьку 29 травня пролунав сильний вибух. Окупанти заявляють про нібито обстріл міста.
Що відомо про “бавовну” в Донецьку
Як зазначають у соцмережах, вибух пролунав у Київському районі окупованого Донецька.
Російські пропагандистські канали повідомляють, що внаслідок вибуху нібито є постраждалі. Щодо наслідків наразі інформації немає.
Що відомо про вибухи в Донецьку та Луганську
Зазначимо, що у тимчасово окупованому Донецьку часто лунають вибухи. Зокрема, 11 травня там був "приліт" по ресторану, де знаходилися ворожі солдати.
У мережі писали, що українські захисники нібито завдали ракетного удару за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS.
Також 7 травня в окупованому Луганську пролунали вибухи. Російські окупанти заявили, що нібито ЗСУ вдарили по нафтобазі ракетами ATACMS.
Після цього у мережі почали публікувати відео масштабної пожежі в окупованому місті.
Також повідомлялося про нібито п'ятьох постраждалих, всі вони — працівники нафтобази. Також спалахнув газопровід. Зазначимо, що пожежа на нафтобазі у Луганську близько доби.
Окрім цього 10 травня в тимчасово окупованих Ровеньках у Луганській області пролунали вибухи, повідомлялось про пожежу на нафтобазі.
Ровеньки знаходяться в глибокому тилу окупованої Луганщини — за 110 км від лінії фронту. Місто окуповане з 2014 року.
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