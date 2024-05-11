У Донецьку стався "приліт" перед автопробігом окупантів. Росіяни заявили про атаку HIMARS — відео

У тимчасово окупованому Донецьку пролунав потужний вибух. Зазначається що “приліт” стався напередодні автопробігу в честь 10-річчя псевдореспубліки “ДНР".
Росіяни скаржаться на потужну “бавовну” в Донецьку
Як повідомляють росЗМІ, атаковано Ленінський район Донецька, де збиралися учасники автопробігу на честь 10-річчя псевдореспубліки “ДНР”.
Росіяни заявляють, що удару було завдано з РСЗВ Himars.
Місцеві пабліки повідомляють, що внаслідок удару знищено ресторан Paradise, який полюбляли відвідувати окупанти.
Від удару пошкодило будівлю місцевого ресторану, а також, ймовірно, є постраждалі.
Що відомо про вибухи в Луганську 7 травня
7 травня в окупованому Луганську пролунали вибухи. Російські окупанти заявили, що нібито ЗСУ вдарили по нафтобазі ракетами ATACMS.
Після цього у мережі почали публікувати відео масштабної пожежі в окупованому місті.
Також повідомлялося про нібито п'ятьох постраждалих, всі вони — працівники нафтобази. Також спалахнув газопровід. Зазначимо, що пожежа на нафтобазі у Луганську близько доби.
Окрім цього 10 травня в тимчасово окупованих Ровеньках у Луганській області пролунали вибухи, повідомлялось про пожежу на нафтобазі.
Ровеньки знаходяться в глибокому тилу окупованої Луганщини — за 110 км від лінії фронту. Місто окуповане з 2014 року.
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