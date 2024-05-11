У Донецьку стався "приліт" перед автопробігом окупантів. Росіяни заявили про атаку HIMARS — відео

У тимчасово окупованому Донецьку пролунав потужний вибух. Зазначається що “приліт” стався напередодні автопробігу в честь 10-річчя псевдореспубліки “ДНР".

Росіяни скаржаться на потужну “бавовну” в Донецьку

Як повідомляють росЗМІ, атаковано Ленінський район Донецька, де збиралися учасники автопробігу на честь 10-річчя псевдореспубліки “ДНР”.

Росіяни заявляють, що удару було завдано з РСЗВ Himars.

Місцеві пабліки повідомляють, що внаслідок удару знищено ресторан Paradise, який полюбляли відвідувати окупанти.

Від удару пошкодило будівлю місцевого ресторану, а також, ймовірно, є постраждалі.

Що відомо про вибухи в Луганську 7 травня

7 травня в окупованому Луганську пролунали вибухи. Російські окупанти заявили, що нібито ЗСУ вдарили по нафтобазі ракетами ATACMS.

Після цього у мережі почали публікувати відео масштабної пожежі в окупованому місті.

Також повідомлялося про нібито п'ятьох постраждалих, всі вони — працівники нафтобази. Також спалахнув газопровід. Зазначимо, що пожежа на нафтобазі у Луганську близько доби.

Окрім цього 10 травня в тимчасово окупованих Ровеньках у Луганській області пролунали вибухи, повідомлялось про пожежу на нафтобазі.