В Донецке произошел "прилет" перед автопробегом оккупантов. Россияне заявили об атаке HIMARS — видео

Во временно оккупированном Донецке раздался мощный взрыв. Отмечается, что "прилет" произошел накануне автопробега в честь 10-летия псевдореспублики "ДНР".

Россияне жалуются на мощную "бавовну" в Донецке

Как сообщают росСМИ, атакован Ленинский район Донецка, где собирались участники автопробега в честь 10-летия псевдореспублики "ДНР".

Россияне заявляют, что удар был нанесен с РСЗО Himars.

Местные паблики сообщают, что в результате удара уничтожен ресторан Paradise, который любили посещать оккупанты.

От удара повредило здание местного ресторана, а также предположительно пострадавшие.

Что известно о взрывах в Луганске 7 мая

7 мая в оккупированном Луганске раздались взрывы. Российские оккупанты заявили, что якобы ВСУ ударили по нефтебазе ракетами ATACMS.

После этого в сети начали публиковать видео масштабный пожар в оккупированном городе.

Также сообщалось о якобы пяти пострадавших, все они — работники нефтебазы. Также вспыхнул газопровод. Отметим, что пожар на нефтебазе в Луганске около суток.

Кроме этого, 10 мая во временно оккупированных Ровеньках в Луганской области прогремели взрывы, сообщалось о пожаре на нефтебазе.