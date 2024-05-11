В Донецке произошел "прилет" перед автопробегом оккупантов. Россияне заявили об атаке HIMARS — видео

Во временно оккупированном Донецке раздался мощный взрыв. Отмечается, что "прилет" произошел накануне автопробега в честь 10-летия псевдореспублики "ДНР".
Россияне жалуются на мощную "бавовну" в Донецке
Как сообщают росСМИ, атакован Ленинский район Донецка, где собирались участники автопробега в честь 10-летия псевдореспублики "ДНР".
Россияне заявляют, что удар был нанесен с РСЗО Himars.
Местные паблики сообщают, что в результате удара уничтожен ресторан Paradise, который любили посещать оккупанты.
От удара повредило здание местного ресторана, а также предположительно пострадавшие.
Что известно о взрывах в Луганске 7 мая
7 мая в оккупированном Луганске раздались взрывы. Российские оккупанты заявили, что якобы ВСУ ударили по нефтебазе ракетами ATACMS.
После этого в сети начали публиковать видео масштабный пожар в оккупированном городе.
Также сообщалось о якобы пяти пострадавших, все они — работники нефтебазы. Также вспыхнул газопровод. Отметим, что пожар на нефтебазе в Луганске около суток.
Кроме этого, 10 мая во временно оккупированных Ровеньках в Луганской области прогремели взрывы, сообщалось о пожаре на нефтебазе.
Ровеньки находятся в глубоком тылу оккупированной Луганщины — в 110 км от линии фронта. Город оккупирован с 2014 года.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-