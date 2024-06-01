На окупованій Херсонщині спалахнула база солдатів РФ — фото

На лівобережжі Херсонщині "прилетіло" по місцю базування російських окупантів.

Що відомо про “бавовну” на окупованій Херсонщині

На тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області "приліт" по місцю базування російських загарбників.

Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, "прилетіло" по окупантах у населеному пункті Малокаховка.

МалоКаховка. Приліт по базуванню окупантів. Повідомляють про детонацію та сильну пожежу, — написав Андрющенко. Поширити

Що відомо про попередні вибухи на окупованих Росією територіях України

27 травня в мережі повідомили про потужні вибухи в окупованому Луганську, після яких зайнялася масштабна пожежа.

Згодом очільник Луганської ОВА Артем Лисогор написав, що "салютували" в районі інфраструктурних об’єктів колишнього Луганського вищого військового авіаційного училища штурманів та авіаційного ремонтного заводу, що поряд.

28 травня ЗМІ опублікували супутникові знімки аеродрому авіаучилища в Луганську.

Окрім цього днями українські військові уразили поромну переправу російських окупантів. Крім того, дрони ГУР знищили швидкісні транспортно-десантні КС-701 "Тунець".