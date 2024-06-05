Армия РФ обстреляла гражданских в Херсонской области во время выдачи гуманитарной помощи

5 июня оккупационные войска обстреляли село Ингулец Херсонской области, когда там собрались жители для получения гуманитарной помощи.
Главные тезисы
- Ооккупационные войска продолжают наносить удары по Херсонщине, повреждены жилые дома и инфраструктура города.
- Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин подтвердил данные о погибших и раненых в результате агрессии РФ.
- За прошедшие сутки под агрессивными действиями российских военных оказались город Херсон и еще 21 населенный пункт Херсонщины.
- Обстановка в Херсонской области осложнилась в результате атак российско-оккупационных войск на мирных жителей, что привело к жертвам среди гражданских и разрушениям инфраструктуры.
В результате обстрела РФ в Херсонской области пострадали двое мужчин
Армия РФ продолжает наносить удары по Херсонщине. Утром 5 июня под вражеской атакой оказалось село Ингулец — враг нанес удар при выдаче гражданскому населению гуманитарной помощи.
Во время выдачи гумдопомощи под удар россиян попали двое мужчин.
В настоящее время медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшим в результате обстрела. Больше деталей пока не приводится.
Ситуация в Херсонской области
За прошедшие сутки под российским огнем и авиаударами оказались город Херсон и еще 21 населенный пункт Херсона. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 — получили ранения.
За сутки в области россияне убили одного гражданского человека, ранили еще 8 человек.
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