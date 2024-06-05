Армия РФ обстреляла гражданских в Херсонской области во время выдачи гуманитарной помощи

5 июня оккупационные войска обстреляли село Ингулец Херсонской области, когда там собрались жители для получения гуманитарной помощи.

В результате обстрела РФ в Херсонской области пострадали двое мужчин

Армия РФ продолжает наносить удары по Херсонщине. Утром 5 июня под вражеской атакой оказалось село Ингулец — враг нанес удар при выдаче гражданскому населению гуманитарной помощи.

Во время выдачи гумдопомощи под удар россиян попали двое мужчин.

Российская армия атаковала деревню Ингулец. Во время выдачи гуманитарной помощи под удар врага попали двое мужчин, 58 и 47 лет. Пострадавших доставили в больницу - говорится в сообщении Херсонской ОВА. Поделиться

В настоящее время медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшим в результате обстрела. Больше деталей пока не приводится.

Ситуация в Херсонской области

За прошедшие сутки под российским огнем и авиаударами оказались город Херсон и еще 21 населенный пункт Херсона. Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 8 — получили ранения.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в том числе повреждены 3 многоэтажки и 8 частных домов. Зафиксировано также попадание в учебное заведение, общежитие, офисное здание, общепит, магазины и газопровод. Повреждены автобусы и автомобили. Александр Прокудин Глава Херсонской ОВА

За сутки в области россияне убили одного гражданского человека, ранили еще 8 человек.