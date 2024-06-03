Россия готовит провокации в Херсоне. Жителей призывают оставаться дома
Категория
Украина
Дата публикации

Россия готовит провокации в Херсоне. Жителей призывают оставаться дома

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
херсон
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Жителей Херсона в ближайшее время воздержаться от передвижений по городу из-за возможных провокаций со стороны российских оккупантов.

Главные тезисы

  • Российские оккупанты готовят провокации в Херсоне, предвкушая возможные действия в городе.
  • Жители Херсона призываются оставаться дома и воздерживаться от передвижений из-за угрозы со стороны российских военных.
  • Военные РФ систематически обстреливают жилые кварталы и объекты в Херсоне, нанося серьезный ущерб жителям и городской инфраструктуре.
  • Украинское руководство призывает обращать внимание на сигналы воздушной тревоги и оставаться на месте без острой необходимости.
  • Обострение ситуации в Херсоне требует повышенного внимания и осторожности со стороны местных жителей и властей.

Военные РФ могут готовить провокации в Херсоне

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, россияне распространяют очередное ИПСО о том, что в Херсоне "планируется провокация по инсценировке гибели мирных жителей".

Однако Прокудин отметил, что именно российские террористы уже полтора года обстреливают гражданские объекты Херсона и убивают жителей. Единственной угрозой для города является только Россия, в связи с чем от нее можно ожидать "страшных провокаций".

Дорогие херсонцы, пожалуйста, в ближайшее время без острой необходимости не передвигайтесь по улицам . И обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги, — добавил глава ОВА.

Россия постоянно обстреливает Херсонскую область

Враг после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернули под контроль Херсон, регулярно наносит удары по территории региона и городу.

В частности, 2 июня террористы обстреляли жилые кварталы административного центра, что привело к многим разрушениям.

30 мая российские войска обстреляли поселок Велетенское Херсонской области, в результате чего получил ранения мужчина, умерший от полученных травм по дороге в больницу.

Также в мае враг ударил по Станиславу в Херсонской области, в результате чего ранение получил начальник Новотроицкой сельской военной администрации Сергей Перетятько.

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