Жителей Херсона в ближайшее время воздержаться от передвижений по городу из-за возможных провокаций со стороны российских оккупантов.

Военные РФ могут готовить провокации в Херсоне

Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, россияне распространяют очередное ИПСО о том, что в Херсоне "планируется провокация по инсценировке гибели мирных жителей".

Однако Прокудин отметил, что именно российские террористы уже полтора года обстреливают гражданские объекты Херсона и убивают жителей. Единственной угрозой для города является только Россия, в связи с чем от нее можно ожидать "страшных провокаций".

Дорогие херсонцы, пожалуйста, в ближайшее время без острой необходимости не передвигайтесь по улицам . И обязательно реагируйте на сигналы воздушной тревоги, — добавил глава ОВА. Поделиться

Россия постоянно обстреливает Херсонскую область

Враг после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернули под контроль Херсон, регулярно наносит удары по территории региона и городу.

В частности, 2 июня террористы обстреляли жилые кварталы административного центра, что привело к многим разрушениям.

30 мая российские войска обстреляли поселок Велетенское Херсонской области, в результате чего получил ранения мужчина, умерший от полученных травм по дороге в больницу.

Также в мае враг ударил по Станиславу в Херсонской области, в результате чего ранение получил начальник Новотроицкой сельской военной администрации Сергей Перетятько.