Жителей Херсона в ближайшее время воздержаться от передвижений по городу из-за возможных провокаций со стороны российских оккупантов.
Главные тезисы
- Российские оккупанты готовят провокации в Херсоне, предвкушая возможные действия в городе.
- Жители Херсона призываются оставаться дома и воздерживаться от передвижений из-за угрозы со стороны российских военных.
- Военные РФ систематически обстреливают жилые кварталы и объекты в Херсоне, нанося серьезный ущерб жителям и городской инфраструктуре.
- Украинское руководство призывает обращать внимание на сигналы воздушной тревоги и оставаться на месте без острой необходимости.
- Обострение ситуации в Херсоне требует повышенного внимания и осторожности со стороны местных жителей и властей.
Военные РФ могут готовить провокации в Херсоне
Как сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, россияне распространяют очередное ИПСО о том, что в Херсоне "планируется провокация по инсценировке гибели мирных жителей".
Однако Прокудин отметил, что именно российские террористы уже полтора года обстреливают гражданские объекты Херсона и убивают жителей. Единственной угрозой для города является только Россия, в связи с чем от нее можно ожидать "страшных провокаций".
Россия постоянно обстреливает Херсонскую область
Враг после того, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) вернули под контроль Херсон, регулярно наносит удары по территории региона и городу.
В частности, 2 июня террористы обстреляли жилые кварталы административного центра, что привело к многим разрушениям.
30 мая российские войска обстреляли поселок Велетенское Херсонской области, в результате чего получил ранения мужчина, умерший от полученных травм по дороге в больницу.
Также в мае враг ударил по Станиславу в Херсонской области, в результате чего ранение получил начальник Новотроицкой сельской военной администрации Сергей Перетятько.
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