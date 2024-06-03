РФ готує провокації у Херсоні. Жителів закликають залишатися вдома

Мешканців Херсона найближчим часом утриматися від пересувань містом через можливі провокації з боку російських окупантів.

Військові РФ можуть готувати провокації у Херсоні

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, росіяни поширюють чергове ІПСО про те, що ніби у Херсоні "планується провокація з інсценування загибелі мирних жителів".

Проте Прокудін зазначив, що саме російські терористи вже півтора року обстрілюють цивільні об'єкти Херсона та вбивають його жителів. Наразі єдиною загрозою для міста є лише Росія, у зв'язку з чим від неї можна очікувати "страшних провокацій".

Дорогі херсонці, будь ласка, найближчим часом без гострої потреби не пересувайтеся вулицями. І обовʼязково реагуйте на сигнали повітряної тривоги, — додав голова ОВА. Поширити

Росія постійно обстрілює Херсонську область

Ворог, після того, як Збройні сили України (ЗСУ) повернули під контроль Херсон, регулярно завдає ударів по території регіону та місту.

Зокрема 2 червня, терористи обстріляли житлові квартали адміністративного центру, що призвело до багатьох руйнувань.

30 травня російські війська обстріляли селище Велетенське Херсонської області, внаслідок чого зазнав поранень чоловік, який помер від отриманих травм дорогою до лікарні.

Також у травні ворог вдарив по Станіславу в Херсонській області внаслідок чого поранення отримав начальник Новотроїцької сільської військової адміністрації Сергій Перетятька.