Армія РФ обстріляла Нікополь. Загинула жінка
Категорія
Україна
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Армія РФ обстріляла Нікополь. Загинула жінка

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
рятувальник
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Російські військові атакували 7 червня Нікополь, що на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинула цивільна людина.

Головні тези:

  • Російські війська обстрілювали Нікополь у Дніпропетровщині, внаслідок атаки загинула 71-річна жінка.
  • Голова Дніпропетровської ОВА підтвердив загибель та вказав на пошкодження інфраструктури у місті.

Що відомо про обстріл РФ Нікополя

Росіяни знову вбили людину в Нікополі. Під час артобстрілу загинула 71-річна жінка. Мої співчуття рідним, — повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Голова ОВА додав, що інформацію щодо інших наслідків атаки наразі уточнюють.  

Росія обстріляла з артилерії Нікополь

29 травня російські війська обстрілювали з важкої артилерії місто Нікополь Дніпропетровської області.

Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у результаті обстрілів Нікополя є двоє загиблих.

У лікарні помер 52-річний чоловік, який зранку потрапив під артобстріл. Медики боролися за нього, але травми виявилися несумісними із життям.

Після обіду російські війська вбили ще одну людину: вони скерували дрон-камікадзе на машину швидкої допомоги.

Загинув 54-річний водій. Поранень зазнала його 53-річна дружина, яку в тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Окрім цього через росіян пораненні отримали двоє чоловіків 64 та 52 років. В обох осколкові поранення.

Лисак розповів, що удари по місту росіяни завдали з важкої артилерії, була пошкоджена бібліотека, магазин та лінія електропередач.

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