Армія РФ обстріляла Нікополь. Загинула жінка

Російські військові атакували 7 червня Нікополь, що на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинула цивільна людина.
Головні тези:
- Російські війська обстрілювали Нікополь у Дніпропетровщині, внаслідок атаки загинула 71-річна жінка.
- Голова Дніпропетровської ОВА підтвердив загибель та вказав на пошкодження інфраструктури у місті.
Що відомо про обстріл РФ Нікополя
Голова ОВА додав, що інформацію щодо інших наслідків атаки наразі уточнюють.
Росія обстріляла з артилерії Нікополь
29 травня російські війська обстрілювали з важкої артилерії місто Нікополь Дніпропетровської області.
Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у результаті обстрілів Нікополя є двоє загиблих.
У лікарні помер 52-річний чоловік, який зранку потрапив під артобстріл. Медики боролися за нього, але травми виявилися несумісними із життям.
Після обіду російські війська вбили ще одну людину: вони скерували дрон-камікадзе на машину швидкої допомоги.
Загинув 54-річний водій. Поранень зазнала його 53-річна дружина, яку в тяжкому стані госпіталізували до лікарні. Окрім цього через росіян пораненні отримали двоє чоловіків 64 та 52 років. В обох осколкові поранення.
Лисак розповів, що удари по місту росіяни завдали з важкої артилерії, була пошкоджена бібліотека, магазин та лінія електропередач.
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