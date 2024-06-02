Армія РФ ударила по Нікопольщині — є руйнування

Війська РФ не припиняють обстріли Нікопольщини: протягом 2 червня окупанти застосовували артилерію та дрони, пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Війська РФ скоїли 12 обстрілів Нікопольщини

Про це повідомив у Телеграмі начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

12 ворожих атак. Дві з них — обстріли з важкої артилерії та ще 10 застосувань дронів-камікадзе. Протягом дня Нікопольщина знаходилась під вогнем противника. Дісталося районному центру Сергій Лисак Начальник Дніпропетровської ОВА

Також армія РФ ударила по населеним пунктам Червоногригорівської, Марганецької, Мирівської, Покровської сільської громад. В результаті обстрілів РФ пошкоджений інфраструктурний обʼєкт.

Війська РФ ударили по житловому кварталу на Донеччині — серед поранених дитина

1 червня російські окупаційні війська завдали ударів по Донеччині. Ворог бив по Лиману з РСЗВ "Ураган".

Окупанти поцілили по житловому кварталу. В результаті атаки п’ятеро містян зазнали тілесних ушкоджень.

Зокрема, постраждали 14-річний підліток та його батько 32 років — їх з мінно-вибуховими й черепно-мозковою травмами, осколковими пораненнями, переломами й рваними ранами тіла доставлено до лікарняного закладу.

Також ушпиталено двох жінок 62 й 70 років та 74-річного чоловіка, які перебували під час обстрілу біля осель в приватному секторі. Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу.

Внаслідок атаки пошкоджено біля 30 житлових будинків.