Армія РФ ударила по Нікопольщині — є руйнування

Війська РФ не припиняють обстріли Нікопольщини: протягом 2 червня окупанти застосовували артилерію та дрони, пошкоджено об’єкт інфраструктури.
Війська РФ скоїли 12 обстрілів Нікопольщини
Про це повідомив у Телеграмі начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
Також армія РФ ударила по населеним пунктам Червоногригорівської, Марганецької, Мирівської, Покровської сільської громад. В результаті обстрілів РФ пошкоджений інфраструктурний обʼєкт.
Війська РФ ударили по житловому кварталу на Донеччині — серед поранених дитина
1 червня російські окупаційні війська завдали ударів по Донеччині. Ворог бив по Лиману з РСЗВ "Ураган".
Окупанти поцілили по житловому кварталу. В результаті атаки п’ятеро містян зазнали тілесних ушкоджень.
Зокрема, постраждали 14-річний підліток та його батько 32 років — їх з мінно-вибуховими й черепно-мозковою травмами, осколковими пораненнями, переломами й рваними ранами тіла доставлено до лікарняного закладу.
Також ушпиталено двох жінок 62 й 70 років та 74-річного чоловіка, які перебували під час обстрілу біля осель в приватному секторі. Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу.
Внаслідок атаки пошкоджено біля 30 житлових будинків.
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