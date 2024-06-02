Армія РФ ударила по Нікопольщині — є руйнування
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ ударила по Нікопольщині — є руйнування

Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Нікополь

Війська РФ не припиняють обстріли Нікопольщини: протягом 2 червня окупанти застосовували артилерію та дрони, пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Війська РФ скоїли 12 обстрілів Нікопольщини

Про це повідомив у Телеграмі начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

12 ворожих атак. Дві з них — обстріли з важкої артилерії та ще 10 застосувань дронів-камікадзе. Протягом дня Нікопольщина знаходилась під вогнем противника. Дісталося районному центру

Сергій Лисак

Сергій Лисак

Начальник Дніпропетровської ОВА

Також армія РФ ударила по населеним пунктам Червоногригорівської, Марганецької, Мирівської, Покровської сільської громад. В результаті обстрілів РФ пошкоджений інфраструктурний обʼєкт.

Війська РФ ударили по житловому кварталу на Донеччині — серед поранених дитина

1 червня російські окупаційні війська завдали ударів по Донеччині. Ворог бив по Лиману з РСЗВ "Ураган".

Окупанти поцілили по житловому кварталу. В результаті атаки п’ятеро містян зазнали тілесних ушкоджень.

Зокрема, постраждали 14-річний підліток та його батько 32 років — їх з мінно-вибуховими й черепно-мозковою травмами, осколковими пораненнями, переломами й рваними ранами тіла доставлено до лікарняного закладу.

Також ушпиталено двох жінок 62 й 70 років та 74-річного чоловіка, які перебували під час обстрілу біля осель в приватному секторі. Постраждалим надано кваліфіковану медичну допомогу.

Внаслідок атаки пошкоджено біля 30 житлових будинків.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ вдарили ракетами по Миколаївщині. Є загиблі та поранені
Віталій Кім / Миколаївська ОВА
війська рф
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ вдарили ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ вдарили по житловому кварталу на Донеччині — серед поранених дитина
Прокуратура Донецької області
обстріл

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?