Армия РФ ударила по Никопольщине — есть разрушение

Войска РФ не прекращают обстрелы Никопольщины: в течение 2 июня оккупанты применяли артиллерию и дроны, поврежден объект инфраструктуры.

Войска РФ совершили 12 обстрелов Никопольщины

Об этом сообщил в телеграмме начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

12 вражеских атак. Две из них – обстрелы из тяжелой артиллерии и еще 10 применений дронов-камикадзе. В течение дня Никопольщина находилась под огнем противника. Досталось районному центру Сергей Лысак Начальник Днепропетровской ОВА

Также армия РФ ударила по населенным пунктам Красногригорьевской, Марганецкой, Мировской, Покровской сельской общин. В результате обстрелов РФ поврежден инфраструктурный объект.

Войска РФ ударили по жилому кварталу в Донецкой области - среди раненых ребенок

1 июня российские оккупационные войска нанесли удары по Донбасу. Враг бил по Лиману из РСЗО "Ураган".

оккупанты попали по жилому кварталу. В результате атаки пятеро горожан получили телесные повреждения.

В частности, пострадали 14-летний подросток и его отец 32 лет — они с минно-взрывными и черепно-мозговыми травмами, осколочными ранениями, переломами и рваными ранами тела доставлены в больничное учреждение.

Также госпитализированы две женщины 62 и 70 лет и 74-летний мужчина, которые находились во время обстрела возле домов в частном секторе. Пострадавшим предоставлена квалифицированная медицинская помощь.

В результате атаки повреждено около 30 жилых домов.