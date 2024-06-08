8 червня вперше зафіксовано атаку дронів на російську Північну Осетію, де розташований аеропорт, з якого злітає авіація, що атакує Україну.

У РФ повідомили про збиті українські безпілотники над Моздоком

Так зване “міноборони” Росії повідомило, що вранці один безпілотний літальний апарат було знищено над територією Республіки Північна Осетія-Аланія.

Губернатор регіону уточнив, що у Моздоку силами ППО було збито три безпілотні літальні апарати.

За попередньою інформацією окупаційної влади, БПЛА прилетіли "з українського боку". Їхньою метою був військовий аеродром.

Саме з аеродрому Моздок злітають МіГ-31К та Ту, які обстрілюють Україну.

Зазначимо, що Північна Осетія розташована на значній відстані від зони бойових дій, регіон і Запоріжжя, наприклад, розділяє близько 900 км по прямій.

У Криму прогриміли потужні вибухи

Мешканці окупованого Криму повідомляють про нову потужну “бавовну", яка сталася уночі 8 червня. Окупаційна російська влада стверджує, що нібито був знищений безекіпажний катер у районі Стрілецької бухти Севастополя.

За словами місцевих мешканців, починаючи з 01:53 на окупованому півострові почали лунати гучні вибухи.

Окупаційна так звана "влада" почала стверджувати, що в районі Стрілецької бухти нібито був знищений безекіпажний катер.

Гучні звуки, які було чутно в районі Стрілецької бухти, — це наш флот на зовнішньому рейді знищив безекіпажний катер, — заявив "губернатор" Севастополя Михайло Розважаєв.

О 4:06 місцеві мешканці повідомили про вибухи у Керчі — з іншого боку протоки — "у Темрюкському районі Краснодарського краю".