Українські дрони вперше атакували Північну Осетію, звідки злітають МіГи РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські дрони вперше атакували Північну Осетію, звідки злітають МіГи РФ

БПЛА
Джерело:  online.ua

8 червня вперше зафіксовано атаку дронів на російську Північну Осетію, де розташований аеропорт, з якого злітає авіація, що атакує Україну.

Головні тези:

  • На території Моздока було збито три українські безпілотники.
  • За попередньою інформацією, безпілотники прилетіли “з українського боку” та мали завдання атакувати військовий аеродром.
  • В окупованому Криму повідомили про знищений безекіпажний катер поблизу Стрілецької бухти.
  • Події в Криму відбулись паралельно з атакою у Північній Осетії, що вказує на можливу зв'язаність цих подій.

У РФ повідомили про збиті українські безпілотники над Моздоком

Так зване “міноборони” Росії повідомило, що вранці один безпілотний літальний апарат було знищено над територією Республіки Північна Осетія-Аланія.

Губернатор регіону уточнив, що у Моздоку силами ППО було збито три безпілотні літальні апарати.

За попередньою інформацією окупаційної влади, БПЛА прилетіли "з українського боку". Їхньою метою був військовий аеродром.

Саме з аеродрому Моздок злітають МіГ-31К та Ту, які обстрілюють Україну.

Зазначимо, що Північна Осетія розташована на значній відстані від зони бойових дій, регіон і Запоріжжя, наприклад, розділяє близько 900 км по прямій.

У Криму прогриміли потужні вибухи

Мешканці окупованого Криму повідомляють про нову потужну “бавовну", яка сталася уночі 8 червня. Окупаційна російська влада стверджує, що нібито був знищений безекіпажний катер у районі Стрілецької бухти Севастополя.

За словами місцевих мешканців, починаючи з 01:53 на окупованому півострові почали лунати гучні вибухи.

Окупаційна так звана "влада" почала стверджувати, що в районі Стрілецької бухти нібито був знищений безекіпажний катер.

Гучні звуки, які було чутно в районі Стрілецької бухти, — це наш флот на зовнішньому рейді знищив безекіпажний катер, — заявив "губернатор" Севастополя Михайло Розважаєв.

О 4:06 місцеві мешканці повідомили про вибухи у Керчі — з іншого боку протоки — "у Темрюкському районі Краснодарського краю".

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