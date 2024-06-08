8 червня вперше зафіксовано атаку дронів на російську Північну Осетію, де розташований аеропорт, з якого злітає авіація, що атакує Україну.
Головні тези:
- На території Моздока було збито три українські безпілотники.
- За попередньою інформацією, безпілотники прилетіли “з українського боку” та мали завдання атакувати військовий аеродром.
- В окупованому Криму повідомили про знищений безекіпажний катер поблизу Стрілецької бухти.
- Події в Криму відбулись паралельно з атакою у Північній Осетії, що вказує на можливу зв'язаність цих подій.
У РФ повідомили про збиті українські безпілотники над Моздоком
Так зване “міноборони” Росії повідомило, що вранці один безпілотний літальний апарат було знищено над територією Республіки Північна Осетія-Аланія.
Губернатор регіону уточнив, що у Моздоку силами ППО було збито три безпілотні літальні апарати.
За попередньою інформацією окупаційної влади, БПЛА прилетіли "з українського боку". Їхньою метою був військовий аеродром.
Саме з аеродрому Моздок злітають МіГ-31К та Ту, які обстрілюють Україну.
Зазначимо, що Північна Осетія розташована на значній відстані від зони бойових дій, регіон і Запоріжжя, наприклад, розділяє близько 900 км по прямій.
У Криму прогриміли потужні вибухи
Мешканці окупованого Криму повідомляють про нову потужну “бавовну", яка сталася уночі 8 червня. Окупаційна російська влада стверджує, що нібито був знищений безекіпажний катер у районі Стрілецької бухти Севастополя.
За словами місцевих мешканців, починаючи з 01:53 на окупованому півострові почали лунати гучні вибухи.
Окупаційна так звана "влада" почала стверджувати, що в районі Стрілецької бухти нібито був знищений безекіпажний катер.
Гучні звуки, які було чутно в районі Стрілецької бухти, — це наш флот на зовнішньому рейді знищив безекіпажний катер, — заявив "губернатор" Севастополя Михайло Розважаєв.
О 4:06 місцеві мешканці повідомили про вибухи у Керчі — з іншого боку протоки — "у Темрюкському районі Краснодарського краю".
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