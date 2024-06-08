Дроны ГУР атаковали аэродром Моздок в Северной Осетии — источники

По словам представителей ГУР, атака дронов на аэродром Моздок была проведена в рамках спецоперации украинской военной разведки.

Следует отметить, что расстояние до аэродрома от украинской границы составляет более 900 км.

Что в России говорят об атаке дронов ГУР на аэродром "Моздок"

По словам так называемого руководителя Северной Осетии Сергея Миняйло, аэродром пытались атаковать 3 беспилотника.

Представитель российских оккупационных властей лживо заявил, что все они якобы были сбиты.

Беспилотники, вероятно, летели на аэродром, на котором, в частности, базируются стратегические бомбардировщики и самолеты-носители ракет Кинжал.

Жители села, расположенного вблизи стратегического аэродрома, зафиксировали пролет беспилотников.

После захода БПЛА на траекторию атаки раздался мощный взрыв.

На аэродроме базируется 485 отдельный вертолетный полк. Там было размещено шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, четыре самолета типа Су-24М/МР, и ориентировочно 20 вертолетов разных типов.

По сообщениям Воздушных сил, российские войска в течение месяца регулярно использовали для массированных ударов по Украине сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22, запускаемые с Ту-22М3, расположенные на атакуемом 8 июня аэродроме.