Дроны ГУР атаковали аэродром Моздок в Северной Осетии — источники

Беспилотники Главного управления разведки Минобороны впервые добрались до Северной Осетии и атаковали стратегический аэродром российских окупантов "Моздок".
Главные тезисы
- Атака беспилотников на аэродром “Моздок” в Северной Осетии была проведена в рамках спецоперации ГУР.
- По словам представителей ГУР, успешная операция продолжается, несмотря на ложные заявления российских оккупационных властей о сбитых дронах.
- Аэродром Моздок имеет стратегическое военное значение для России, базируются воздушные силы, запускающие ракеты в рамках массированных ударов по Украине.
- Российские войска в течение месяца использовали сверхзвуковые ракеты Х-22 с Ту-22М3 для атак на Украину, базирующиеся на аэродроме Моздок.
- Ситуация с атакой дронов на аэродром Моздок привлекла внимание жителей, свидетельствующих о пролете беспилотников и последующем взрыве в районе аэродрома.
Что известно о подробностях атаки дронов ГУР на аэродром "Моздок" в Северной Осетии
По словам представителей ГУР, атака дронов на аэродром Моздок была проведена в рамках спецоперации украинской военной разведки.
Следует отметить, что расстояние до аэродрома от украинской границы составляет более 900 км.
Что в России говорят об атаке дронов ГУР на аэродром "Моздок"
По словам так называемого руководителя Северной Осетии Сергея Миняйло, аэродром пытались атаковать 3 беспилотника.
Представитель российских оккупационных властей лживо заявил, что все они якобы были сбиты.
Беспилотники, вероятно, летели на аэродром, на котором, в частности, базируются стратегические бомбардировщики и самолеты-носители ракет Кинжал.
Жители села, расположенного вблизи стратегического аэродрома, зафиксировали пролет беспилотников.
После захода БПЛА на траекторию атаки раздался мощный взрыв.
На аэродроме базируется 485 отдельный вертолетный полк. Там было размещено шесть стратегических бомбардировщиков Ту-22М3, четыре самолета типа Су-24М/МР, и ориентировочно 20 вертолетов разных типов.
По сообщениям Воздушных сил, российские войска в течение месяца регулярно использовали для массированных ударов по Украине сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22, запускаемые с Ту-22М3, расположенные на атакуемом 8 июня аэродроме.
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