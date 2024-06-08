Безпілотники Головного управління розвідки Міноборони вперше дістались до Північної Осетії та атакували стратегічний аеродром російських окупантів "Моздок".
Головні тези:
- Дрони ГУР вперше дістались Північної Осетії та атакували стратегічний аеродром “Моздок”.
- Атака безпілотників була проведена в рамках спецоперації української військової розвідки з успішними результатами за словами представників ГУР МО.
- Російська окупаційна влада заявила про збиття безпілотників та спростувала інформацію місцевих жителів про вибухи на аеродромі, де базуються стратегічні бомбардувальники та літаки-носії ракет 'Кинджал'.
- Аеродром Моздок має велике військове значення для Росії, оскільки там базується 485-й окремий вертолітний полк і розташовані стратегічні бомбардувальники та інші військові літаки.
- Повітряні сили Росії використовують аеродром Моздок для масованих ударів по Україні, запускаючи надзвукові крилаті ракети з літаків, що стаціонують на цьому аеродромі.
Що відомо про подробиці атаки дронів ГУР на аеродром “Моздок” у Північній Осетії
За словами представників ГУР, атака дронів на аеродром “Моздок” була проведена в рамках спецоперації української військової розвідки.
Варто зазначити, що відстань до аеродрому від українського кордону становить понад 900 км.
Що в Росії кажуть про атаку дронів ГУР на аеродром “Моздок”
За словами так званого керівника Північної Осетії Сергія Міняйло, аеродром намагались атакувати 3 безпілотники.
Представник російської окупаційної влади брехливо заявив, що всі вони нібито були збиті.
Безпілотники, ймовірно, летіли на аеродром, на якому, зокрема, базуються стратегічні бомбардувальники та літаки-носії ракет "Кинджал".
Жителі села, розташованого поблизу стратегічного аеродрома, зафіксували проліт безпілотників.
Після заходу БпЛА на траєкторію атаки пролунав потужний вибух.
На аеродромі базується 485-й окремий вертолітний полк. Там було розміщено шість стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, чотири літаки типу Су-24М/МР, та орієнтовно 20 гелікоптерів різних типів.
За повідомленнями Повітряних сил російські війська протягом місяця регулярно використовували для масованих ударів по Україні надзвукові крилаті ракети Х-22, що запускаються із Ту-22М3, розташованих на атакованому 8 червня аеродромі.
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