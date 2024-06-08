За словами представників ГУР, атака дронів на аеродром “Моздок” була проведена в рамках спецоперації української військової розвідки.

Варто зазначити, що відстань до аеродрому від українського кордону становить понад 900 км.

Що в Росії кажуть про атаку дронів ГУР на аеродром “Моздок”

За словами так званого керівника Північної Осетії Сергія Міняйло, аеродром намагались атакувати 3 безпілотники.

Представник російської окупаційної влади брехливо заявив, що всі вони нібито були збиті.

Безпілотники, ймовірно, летіли на аеродром, на якому, зокрема, базуються стратегічні бомбардувальники та літаки-носії ракет "Кинджал".

Жителі села, розташованого поблизу стратегічного аеродрома, зафіксували проліт безпілотників.

Після заходу БпЛА на траєкторію атаки пролунав потужний вибух.

На аеродромі базується 485-й окремий вертолітний полк. Там було розміщено шість стратегічних бомбардувальників Ту-22М3, чотири літаки типу Су-24М/МР, та орієнтовно 20 гелікоптерів різних типів.

За повідомленнями Повітряних сил російські війська протягом місяця регулярно використовували для масованих ударів по Україні надзвукові крилаті ракети Х-22, що запускаються із Ту-22М3, розташованих на атакованому 8 червня аеродромі.