За твердженнями російських Telegram-каналів, дрони атакували російський буксир та баржу в Таганрозькій затоці. Судна внаслідок атаки зазнали пошкоджень.

Що відомо про атаку безпілотників на буксир та баржу в затоці поблизу Таганрога

Як повідомляє Telegram-канал Baza, внаслідок атаки дронів баржа отримала пошкодження.

При цьому буксир змушений був повертатись у порт.

Російські джерела стверджують, що атаку було здійснено на буксир "Інженер Смирнов" та баржу "Секція-179" ввечері 8 червня.

Зокрема, капітан буксира повідомив, в результаті атаки у баржі є пошкодження вище ватерлінії, а у буксира вибиті шибки. Також двоє членів екіпажу отримали осколкові поранення.

Ходові якості буксира втрачені не були, і капітан вирішив повертатися до порту Азов у Ростовській області.

Що відомо про присутність кораблів армії РФ у Чорному та Азовському морях

За інформацією ВМС ЗСУ, станом на ранок понеділка, 10 червня, країна-агресорка вивела у Чорне і Азовське моря кораблі-носії ракет “Калібр”.

Так, у Чорному морі перебуває один ворожий корабель-носій "Калібрів". Загальний залп - до 4 ракет.

В Азовському морі перебувають 8 ворожих кораблів, із них носії "Калібрів" 3 судна загальним залпом до 24 ракет.

У Середземному морі 2 ворожі кораблі з "Калібрам" загальним залпом до 12 ракет.

За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили: