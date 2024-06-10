БпЛА атакували буксир та баржу РФ в затоці поблизу Таганрога
Категорія
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БпЛА атакували буксир та баржу РФ в затоці поблизу Таганрога

Буксир "Інженер Смирнов"
Джерело:  online.ua

За твердженнями російських Telegram-каналів, дрони атакували російський буксир та баржу в Таганрозькій затоці. Судна внаслідок атаки зазнали пошкоджень. 

Головні тези:

  • Атака дронів на буксир та баржу в Таганрозькій затоці спричинила пошкодження суден та поранення членів екіпажу.
  • Російські джерела підтвердили факт атаки на баржу 'Секція-179' та буксир 'Інженер Смирнов' поблизу Таганрога.
  • У Чорному та Азовському морях присутні кораблі-носії ракет 'Калібр', що є загрозою для регіону.
  • Країна-агресорка вивела в моря кораблі з 'Калібрами', загальний залп яких може досягати до 24 ракет.
  • За добу, у напрямку Чорного та Азовського морів пройшли певна кількість суден, що свідчить про активність Росії в регіоні.

Що відомо про атаку безпілотників на буксир та баржу в затоці поблизу Таганрога

Як повідомляє Telegram-канал Baza, внаслідок атаки дронів баржа отримала пошкодження.

При цьому буксир змушений був повертатись у порт.

Російські джерела стверджують, що атаку було здійснено на буксир "Інженер Смирнов" та баржу "Секція-179" ввечері 8 червня.

Зокрема, капітан буксира повідомив, в результаті атаки у баржі є пошкодження вище ватерлінії, а у буксира вибиті шибки. Також двоє членів екіпажу отримали осколкові поранення.

Ходові якості буксира втрачені не були, і капітан вирішив повертатися до порту Азов у Ростовській області.

Що відомо про присутність кораблів армії РФ у Чорному та Азовському морях

За інформацією ВМС ЗСУ, станом на ранок понеділка, 10 червня, країна-агресорка вивела у Чорне і Азовське моря кораблі-носії ракет “Калібр”.

Так, у Чорному морі перебуває один ворожий корабель-носій "Калібрів". Загальний залп - до 4 ракет.

В Азовському морі перебувають 8 ворожих кораблів, із них носії "Калібрів" 3 судна загальним залпом до 24 ракет.

У Середземному морі 2 ворожі кораблі з "Калібрам" загальним залпом до 12 ракет.

За добу, в інтересах Росії, прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря - 7 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

  • до Азовського моря - 4 судна, з них 4 рухалось з протоки Босфор.

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