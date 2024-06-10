Авіація РФ бомбила Харків КАБами — є поранені

Російська армія вдень 10 червня завдала ударів по двох районах Харкова. Попередньо відомо, що терористи РФ використали для атаки керовані авіабомби.
Головні тези:
- Російська авіація вдень 10 червня здійснила удари по двох районах Харкова використовуючи керовані авіабомби.
- Харків був підданий атакам РФ, що призвело до пошкодження будинків та поранення місцевих мешканців.
- Одне з влучань призвело до пожежі в гаражному кооперативі та щонайменше двох поранених.
- У Харкові стало відомо про 6 постраждалих внаслідок удару авіабомбами, ситуація ще уточнюється.
- У Новобаварському районі Харкова під завалами після російського удару 31 травня знайшли 7 жертв та 26 постраждалих, серед яких діти.
Росія знову бомбила Харків: що відомо
О 17.38 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про “прильот” на околиці міста, у районі житлової забудови. Попередньо інформації про поранених не було.
О 18.02 Терехов уточнив, що відомо про три КАБи, які авіація РФ скинула на Харків.
О 18.14 стало відомо про “прильот” у Київському районі міста.
Пізніше, о 18.13, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару авіабомбами постраждало 6 містян.
Новина уточнюється…
У Харкові уточнили кількість жертв удару РФ по будинку
У Новобаварському районі Харкова завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару 31 травня по пʼятиповерхівці.
Встановити вдалося сім загиблих. Серед них три жінки — 39, 68 і 86 років та четверо чоловіків віком 52, 64, 41 і 28 років. Окремі фрагменти восьмої жертви передали поліцейським на ДНК-тест.
Також відомо про 26 постраждалих, серед яких зокрема 12-річні хлопчик і дівчинка.
1 червня рятувальники виявили тіло 75-річної жінки під завалами поблизу будинку. Ймовірно, її викинуло на подвір'я вибуховою хвилею.
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