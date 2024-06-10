Авіація РФ бомбила Харків КАБами — є поранені

Російська армія вдень 10 червня завдала ударів по двох районах Харкова. Попередньо відомо, що терористи РФ використали для атаки керовані авіабомби.

Росія знову бомбила Харків: що відомо

О 17.38 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив про “прильот” на околиці міста, у районі житлової забудови. Попередньо інформації про поранених не було.

О 18.02 Терехов уточнив, що відомо про три КАБи, які авіація РФ скинула на Харків.

Одне з влучань прийшлося на гаражний кооператив, там сталася пожежа і є інформація щонайменше про двох поранених. Місця решти потраплянь обстежують фахівці. Поширити

О 18.14 стало відомо про “прильот” у Київському районі міста.

На місці ще одного прильоту у Київському районі міста сильно пошкоджені мінімум два приватні будинки. Під завалами одного з них можуть знаходитися люди. На місці працюють усі відповідні служби. Ігор Терехов Мер Харкова

Пізніше, о 18.13, начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок удару авіабомбами постраждало 6 містян.

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У Харкові уточнили кількість жертв удару РФ по будинку

У Новобаварському районі Харкова завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару 31 травня по пʼятиповерхівці.

Встановити вдалося сім загиблих. Серед них три жінки — 39, 68 і 86 років та четверо чоловіків віком 52, 64, 41 і 28 років. Окремі фрагменти восьмої жертви передали поліцейським на ДНК-тест.

Також відомо про 26 постраждалих, серед яких зокрема 12-річні хлопчик і дівчинка.