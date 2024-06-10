Авиация РФ бомбила Харьков КАБами — есть раненые

Российская армия днем 10 июня нанесла удары по двум районам Харькова. Предварительно известно, что террористы РФ использовали для атаки управляемые авиабомбы.

Россия снова бомбила Харьков: что известно

В 17.38 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о "прилете" на окраине города, в районе жилой застройки. Предварительно информации о раненых не было.

В 18.02 Терехов уточнил, что известно о трех КАБах, которые авиация РФ сбросила на Харьков.

Одно из попаданий пришлось на гаражный кооператив, там произошел пожар и есть информация по меньшей мере о двух раненых. Места остальных попаданий обследуют специалисты. Поделиться

В 18.14 стало известно о прилете в Киевском районе города.

На месте еще одного прилета в Киевском районе города сильно повреждены минимум два частных дома. Под завалами одного из них могут находиться люди. На месте работают все соответствующие службы. Игорь Терехов Мэр Харькова

Позже, в 18.13, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара авиабомбами пострадали 6 горожан.

Новость уточняется…

В Харькове уточнили количество жертв удара РФ по дому

В Новобаварском районе Харькова завершили аварийно-спасательные работы на месте российского удара 31 мая по пятиэтажке.

Установить удалось семь погибших. Среди них три женщины — 39, 68 и 86 лет и четверо мужчин в возрасте 52, 64, 41 и 28 лет. Отдельные фрагменты восьмой жертвы передали полицейским на ДНК-тест.

Также известно о 26 пострадавших, в том числе 12-летние мальчик и девочка.