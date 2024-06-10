Авиация РФ бомбила Харьков КАБами — есть раненые

Российская армия днем 10 июня нанесла удары по двум районам Харькова. Предварительно известно, что террористы РФ использовали для атаки управляемые авиабомбы.
Главные тезисы
- Авиация РФ атаковала два района Харькова, используя управляемые авиабомбы.
- В результате ударов были повреждены дома и ранены местные жители.
- По предварительным данным, известно минимум о 6 раненых.
- В Новобаварском районе Харькова после удара 31 мая обнаружено семь погибших и 26 пострадавших.
- Харьков столкнулся с новой волной атак РФ, при этом информация о пострадавших еще уточняется.
Россия снова бомбила Харьков: что известно
В 17.38 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о "прилете" на окраине города, в районе жилой застройки. Предварительно информации о раненых не было.
В 18.02 Терехов уточнил, что известно о трех КАБах, которые авиация РФ сбросила на Харьков.
В 18.14 стало известно о прилете в Киевском районе города.
Позже, в 18.13, начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате удара авиабомбами пострадали 6 горожан.
Новость уточняется…
В Харькове уточнили количество жертв удара РФ по дому
В Новобаварском районе Харькова завершили аварийно-спасательные работы на месте российского удара 31 мая по пятиэтажке.
Установить удалось семь погибших. Среди них три женщины — 39, 68 и 86 лет и четверо мужчин в возрасте 52, 64, 41 и 28 лет. Отдельные фрагменты восьмой жертвы передали полицейским на ДНК-тест.
Также известно о 26 пострадавших, в том числе 12-летние мальчик и девочка.
1 июня спасатели обнаружили тело 75-летней женщины под завалами у дома. Вероятно, ее выбросило во двор взрывной волной.
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