По информации Генштаба, за сутки с 11 по 12 июня украинские военные ликвидировали на фронте 980 военных преступников оккупационной армии РФ.

Что известно о потерях оккупационной армии РФ в Украине

личного состава – 521 тыс 830 (+980) человек ликвидировано;

танков – 7 тыс 911 (+9) ед;

боевых бронированных машин – 15 тыс 187 (+11) ед;

артиллерийских систем – 13 тыс 736 (+46) ед;

РСЗО - 1 тыс 99 (+0) ед.;

средства ПВО -844 (+2) ед;

самолетов – 359 (0) ед;

вертолетов - 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+2) ед.;

крылатых ракет – 2 тыс 280 (+2) ед;

кораблей/катеров - 28 ед;

подводных лодок – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 18 тыс 736 (+60) ед;

специальной техники – 2 тыс 290 (+2) ед.

Что происходит на фронте

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW) со ссылкой на данные геолокации, украинские военные восстановили утраченные позиции в районе Липцев вдоль дороги O-212553 Липцы-Харьков, к юго-востоку от Глубокого.

О контратаке ВСУ сообщали также Минобороны РФ и российские военные блоггеры.

Отмечается, что боевые действия продолжаются в Волчанске, в частности, в районе Волчанского агрегатного завода, а также возле Тихого и Волчанских Хуторов.

Аналитики заявляют, что оккупационная армия РФ недавно совершила продвижение к юго-востоку от Купянска.

Согласно данным геолокации, российские оккупанты продвинулись к востоку от Степной Новоселовки.

Боевые действия в течение суток продолжались у Синьковки, Песчаного, Берестового, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Дружелюбовки, Грековки, Невского, Торского, Тернов, в районе Григоровки и Серебрянского лесничества.

В Донецкой области российские оккупанты заявляют о продвижении в направлении Северска, однако аналитики не имеют подтверждений этим заявлениям.

В течение 11 июня продолжалось наступление преступной армии РФ в районе Часового Яра, однако без подтвержденных изменений линии фронта.

По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, российские оккупанты во Часовом Яру наступают в пределах районов Канал и Новый.

Российские войска продолжали наступать восточнее Часового Яра в районе Ивановского и юго-восточнее Часового Яра в районе Клещиевки и Андреевки.

Аналитики указывают на недавнее продвижение российских окупантов к северо-западу от Авдеевки.

Войска РФ немного продвинулись на северо-восточную окраину Сокила.

Оккупационная армия РФ также в течение 11 июня продолжала наступление на запад и юго-запад от Донецка, однако подтвержденные изменения линии фронта не зафиксированы.

10 и 11 июня российские войска продолжали наступление к западу от Донецка в районе Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Парасковеевки, Константиновки и Водяного.

Россияне сообщали, что 11 июня продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

11 июня на западе Запорожской области продолжались ограниченные боевые действия, но подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российские войска 10 и 11 июня совершили наземные атаки вблизи Роботиного, Щербаков, Копани, Новопрокопки, Вербового, Малой Токмачки и Волшебного.

10 и 11 июня продолжались бои на восточном (левом) берегу Херсона в районе Кринок, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.