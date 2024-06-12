По информации Генштаба, за сутки с 11 по 12 июня украинские военные ликвидировали на фронте 980 военных преступников оккупационной армии РФ.
Главные тезисы
- Украинские военные ликвидировали более 900 захватчиков армии РФ в течение суток, восстанавливая утраченные позиции на фронте.
- Боевые действия продолжаются на востоке Украины, где армия РФ сталкивается с решительным сопротивлением ВСУ.
- Аналитики отмечают продвижение российских войск в различных районах на востоке Украины, однако украинские военные успешно отбивают атаки.
- Информация Генштаба подтверждает значительные потери в технике и личном составе российской оккупационной армии
- Боевые действия протекают в разных районах, включая Липцы, Глубокое, Волчанск, Часов Яр, Донецкую и Запорожскую области.
Что известно о потерях оккупационной армии РФ в Украине
личного состава – 521 тыс 830 (+980) человек ликвидировано;
танков – 7 тыс 911 (+9) ед;
боевых бронированных машин – 15 тыс 187 (+11) ед;
артиллерийских систем – 13 тыс 736 (+46) ед;
РСЗО - 1 тыс 99 (+0) ед.;
средства ПВО -844 (+2) ед;
самолетов – 359 (0) ед;
вертолетов - 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+2) ед.;
крылатых ракет – 2 тыс 280 (+2) ед;
кораблей/катеров - 28 ед;
подводных лодок – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 18 тыс 736 (+60) ед;
специальной техники – 2 тыс 290 (+2) ед.
Что происходит на фронте
По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW) со ссылкой на данные геолокации, украинские военные восстановили утраченные позиции в районе Липцев вдоль дороги O-212553 Липцы-Харьков, к юго-востоку от Глубокого.
О контратаке ВСУ сообщали также Минобороны РФ и российские военные блоггеры.
Отмечается, что боевые действия продолжаются в Волчанске, в частности, в районе Волчанского агрегатного завода, а также возле Тихого и Волчанских Хуторов.
Аналитики заявляют, что оккупационная армия РФ недавно совершила продвижение к юго-востоку от Купянска.
Согласно данным геолокации, российские оккупанты продвинулись к востоку от Степной Новоселовки.
Боевые действия в течение суток продолжались у Синьковки, Песчаного, Берестового, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Дружелюбовки, Грековки, Невского, Торского, Тернов, в районе Григоровки и Серебрянского лесничества.
В Донецкой области российские оккупанты заявляют о продвижении в направлении Северска, однако аналитики не имеют подтверждений этим заявлениям.
В течение 11 июня продолжалось наступление преступной армии РФ в районе Часового Яра, однако без подтвержденных изменений линии фронта.
По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, российские оккупанты во Часовом Яру наступают в пределах районов Канал и Новый.
Российские войска продолжали наступать восточнее Часового Яра в районе Ивановского и юго-восточнее Часового Яра в районе Клещиевки и Андреевки.
Аналитики указывают на недавнее продвижение российских окупантов к северо-западу от Авдеевки.
Войска РФ немного продвинулись на северо-восточную окраину Сокила.
Оккупационная армия РФ также в течение 11 июня продолжала наступление на запад и юго-запад от Донецка, однако подтвержденные изменения линии фронта не зафиксированы.
10 и 11 июня российские войска продолжали наступление к западу от Донецка в районе Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Парасковеевки, Константиновки и Водяного.
Россияне сообщали, что 11 июня продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
11 июня на западе Запорожской области продолжались ограниченные боевые действия, но подтвержденных изменений линии фронта не последовало.
Российские войска 10 и 11 июня совершили наземные атаки вблизи Роботиного, Щербаков, Копани, Новопрокопки, Вербового, Малой Токмачки и Волшебного.
10 и 11 июня продолжались бои на восточном (левом) берегу Херсона в районе Кринок, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.
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