ВСУ ликвидировали более 900 военных армии РФ в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ ликвидировали более 900 военных армии РФ в течение суток

Генштаб ВСУ
Военные ВСУ
Читати українською

По информации Генштаба, за сутки с 11 по 12 июня украинские военные ликвидировали на фронте 980 военных преступников оккупационной армии РФ.

Главные тезисы

  • Украинские военные ликвидировали более 900 захватчиков армии РФ в течение суток, восстанавливая утраченные позиции на фронте.
  • Боевые действия продолжаются на востоке Украины, где армия РФ сталкивается с решительным сопротивлением ВСУ.
  • Аналитики отмечают продвижение российских войск в различных районах на востоке Украины, однако украинские военные успешно отбивают атаки.
  • Информация Генштаба подтверждает значительные потери в технике и личном составе российской оккупационной армии
  • Боевые действия протекают в разных районах, включая Липцы, Глубокое, Волчанск, Часов Яр, Донецкую и Запорожскую области.

Что известно о потерях оккупационной армии РФ в Украине

  • личного состава – 521 тыс 830 (+980) человек ликвидировано;

  • танков – 7 тыс 911 (+9) ед;

  • боевых бронированных машин – 15 тыс 187 (+11) ед;

  • артиллерийских систем – 13 тыс 736 (+46) ед;

  • РСЗО - 1 тыс 99 (+0) ед.;

  • средства ПВО -844 (+2) ед;

  • самолетов – 359 (0) ед;

  • вертолетов - 326 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 844 (+2) ед.;

  • крылатых ракет – 2 тыс 280 (+2) ед;

  • кораблей/катеров - 28 ед;

  • подводных лодок – 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн – 18 тыс 736 (+60) ед;

  • специальной техники – 2 тыс 290 (+2) ед.

Что происходит на фронте

По информации аналитиков из Института изучения войны (ISW) со ссылкой на данные геолокации, украинские военные восстановили утраченные позиции в районе Липцев вдоль дороги O-212553 Липцы-Харьков, к юго-востоку от Глубокого.

О контратаке ВСУ сообщали также Минобороны РФ и российские военные блоггеры.

Отмечается, что боевые действия продолжаются в Волчанске, в частности, в районе Волчанского агрегатного завода, а также возле Тихого и Волчанских Хуторов.

Аналитики заявляют, что оккупационная армия РФ недавно совершила продвижение к юго-востоку от Купянска.

Согласно данным геолокации, российские оккупанты продвинулись к востоку от Степной Новоселовки.

Боевые действия в течение суток продолжались у Синьковки, Песчаного, Берестового, Степной Новоселовки, Стельмаховки, Дружелюбовки, Грековки, Невского, Торского, Тернов, в районе Григоровки и Серебрянского лесничества.

В Донецкой области российские оккупанты заявляют о продвижении в направлении Северска, однако аналитики не имеют подтверждений этим заявлениям.

В течение 11 июня продолжалось наступление преступной армии РФ в районе Часового Яра, однако без подтвержденных изменений линии фронта.

По словам спикера ОСУВ "Хортица" Назара Волошина, российские оккупанты во Часовом Яру наступают в пределах районов Канал и Новый.

Российские войска продолжали наступать восточнее Часового Яра в районе Ивановского и юго-восточнее Часового Яра в районе Клещиевки и Андреевки.

Аналитики указывают на недавнее продвижение российских окупантов к северо-западу от Авдеевки.

Войска РФ немного продвинулись на северо-восточную окраину Сокила.

Оккупационная армия РФ также в течение 11 июня продолжала наступление на запад и юго-запад от Донецка, однако подтвержденные изменения линии фронта не зафиксированы.

10 и 11 июня российские войска продолжали наступление к западу от Донецка в районе Георгиевки и юго-западнее Донецка в районе Парасковеевки, Константиновки и Водяного.

Россияне сообщали, что 11 июня продвинулись в районе границы Донецкой и Запорожской областей, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

11 июня на западе Запорожской области продолжались ограниченные боевые действия, но подтвержденных изменений линии фронта не последовало.

Российские войска 10 и 11 июня совершили наземные атаки вблизи Роботиного, Щербаков, Копани, Новопрокопки, Вербового, Малой Токмачки и Волшебного.

10 и 11 июня продолжались бои на восточном (левом) берегу Херсона в районе Кринок, но подтвержденных изменений на линии фронта не было.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили российский Су-25 на Донбассе
Генштаб ВСУ
ВСУ уничтожили российский Су-25 на Донбассе
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ отразили 14 атак армии РФ на Покровском направлении
Генштаб ВСУ
ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ уничтожили и ранили более 130 оккупантов на Купянском направлении
Генштаб ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?