ВСУ уничтожили и ранили более 130 оккупантов на Купянском направлении фронта
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили и ранили более 130 оккупантов на Купянском направлении фронта

Генштаб ВСУ
ВСУ
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На Купянском направлении армия РФ восемь раз пыталась штурмовать позиции Сил обороны. Пять из атак потерпели фиаско, а три еще продолжаются неподалеку от населенных пунктов Песчаное, Берестово и Синьковка. Ситуация контролируется.

Главные тезисы

  • Армия РФ не смогла успешно атаковать позиции Сил обороны на Купянском направлении восемь раз, что привело к ликвидации более 130 оккупантов.
  • Украинские воины эффективно отражают атаки российских захватчиков, уничтожая врага и повреждая его технику на боевых направлениях.
  • Ситуация на Покровском направлении остается напряженной, однако Силы обороны Украины успешно сдерживают натиск противника и контролируют обстановку.
  • Российские террористы применяют авиацию и совершают атаки по разным населенным пунктам, но подавляющее большинство их попыток наступления отражено.
  • Общее количество боевых столкновений на линии фронта составляет 87, с основной активностью на Покровском и Лиманском направлениях в текущий период.

Ситуация на разных направлениях фронта

Оперативная информация по состоянию на 19.00 11.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Количество боевых столкновений к этому времени возросло и составляет 87. По-прежнему самая напряженная ситуация на Покровском направлении. Силы обороны дают жесткий отпор и сдерживают давление противника.

  • На Харьковском направлении российские захватчики предприняли еще одну попытку штурма наших позиций — продолжается бой недалеко от села Глубокое. Четыре атаки сегодня на это время отражены в районе Волчанска и Глубокого.

  • На Купянском направлении противник восемь раз пытался штурмовать позиции сил обороны. Пять из них потерпели фиаско, а три штурма еще продолжаются неподалеку от населенных пунктов Песчаное, Берестово и Синьковка. Ситуация контролируется. Украинские воины активно уничтожают врага — по состоянию на данный момент в направлении оккупанты потеряли 134 человека ранеными и убитыми. Повреждены четыре пушки и четыре автомобиля врага.

  • Шесть из 19 боев еще продолжаются на Покровском направлении. Российские захватчики продолжают давить на нашу оборону вблизи Новоалександровки. После обеда оккупанты значительно активизировали боевую работу своей авиации — нанесли пять авиаударов, по районам населенных пунктов Волче, Александрополь, Воздвиженка, Евгеньевка и Желанне.

  • На Времиевском направлении российские террористы не оставляют попыток снизить наш оборонный потенциал, а также запугать гражданское население, — нанесли сегодня четыре авиаудара. Били по районам Старомайорского, Константиновки, Благодатного и Урожайного.

  • С начала суток агрессор упорно пытается сместить наши подразделения с занимаемых позиций на Ореховском направлении. Атаковал уже шесть раз. Получил жесткий отпор в районах Малой Токмачки, Щербаков, Новопрокоповки и Вербового.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.

Что происходит на разных направлениях фронта

Оперативная информация по состоянию на 13.00 11.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Наибольшая активность врага с начала суток наблюдается в Покровском и Лиманском направлениях. Там произошло и длится около половины всех боеприкосновений за сегодня.

В настоящее время общее количество боевых столкновений на линии фронта — 51.

Враг активизировался на Харьковском направлении. Отбиты три атаки в районах Волчанска и Глубокого. Российские террористы применяют КАБы и неуправляемые ракеты по районам Бугаевки, Волчанска, Избицкого и Волчанских Хуторов. Бьют из воздушного пространства над территорией российской федерации, по направлению к Белгороду и Шебекиному.

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