ВСУ отразили 14 атак армии РФ на Покровском направлении

На Покровском направлении 11 июня больше всего боестолкновений. Количество боев за сегодня выросло до 14, из них 9 — продолжаются. Наибольшая активность врага — в районе Новоалександровки.
Главные тезисы
- На Покровском направлении произошло 14 атак армии РФ, из которых 9 продолжаются, особенно активные столкновения в районе Новоалександровки.
- Общие боевые потери армии РФ в Украине насчитывают более 520 тыс солдат и значительное количество техники.
- ВСУ успешно отражают агрессию России, нанося значительные потери вражеской армии на различных направлениях фронта.
- Боевые действия также активны на Лиманском, Харьковском и других направлениях, с отражением вражеских атак и уничтожением техники противника.
- Общие боевые потери армии РФ с начала полномасштабного вторжения в Украину значительно увеличились, демонстрируя успешность обороны со стороны украинских военных.
Что происходит на разных направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 13.00 11.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
Наибольшая активность врага с начала суток наблюдается в Покровском и Лиманском направлениях. Там произошло и длится около половины всех боеприкосновений за сегодня.
В настоящее время общее количество боевых столкновений на линии фронта — 51.
Враг активизировался на Харьковском направлении . Отбиты три атаки в районах Волчанска и Глубокого. Российские террористы применяют КАБы и неуправляемые ракеты по районам Бугаевки, Волчанска, Избицкого и Волчанских Хуторов. Бьют из воздушного пространства над территорией российской федерации, по направлению к Белгороду и Шебекиному.
Продолжаются боевые действия на Лиманском направлении. Наши защитники отразили девять наступательных и штурмовых действий вблизи Тернов, Невского, Торского и Серебрянского Леса. В районах Дружелюбовки и Грековки враг продолжает атаковать. Достаточно активно оккупанты на направлении российские террористы применяют КАБы — семь управляемых авиабомб враг сбросил в район Северска, четыре — недалеко от Невского, и одну — вблизи Дружелюбовки.
На Покровском направлении наиболее жарко. Количество боев за сегодня выросло до 14, из них 9 — продолжаются. Наибольшая активность врага в районе Новоалександровки.
На Времиевском направлении отражена вражеская атака возле Урожайного.
На Ореховском направлении были отражены пять попыток врага улучшить свои позиции в районах населенных пунктов Щербаки, Новопрокоповка и Малая Токмачка. У последнего враг задействовал авиацию — сбросил четыре авиабомба.
На Приднепровском направлении по три КАБа российские кафиры применили по районам Токаревки и Тягинки.
По остальным направлениям обстановка без особых изменений.
Что известно о потерях армии РФ на войне в Украине
Потери России в войне в Украине за сутки с 10 на 11 июня составили 1100 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял более 520 850 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили самолет, 32 боевых бронированных машин и 46 артиллерийских систем.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — 520 850 (+1100) человек ликвидировано;
танков — 7902 (+23) ед;
боевых бронированных машин — 15 176 (+32) ед;
артиллерийских систем — 13 690 (+46) ед;
РСЗО — 1099 (+1) ед;
средств ПВО — 845 (+5) ед;
самолетов — 359 (+1) ед;
вертолетов — 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 023 (+13) ед;
крылатых ракет — 2278 ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 18 676 (+58) ед;
специальной техники — 2288 (+21) ед.
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