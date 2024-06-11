ВСУ отразили 14 атак армии РФ на Покровском направлении

На Покровском направлении 11 июня больше всего боестолкновений. Количество боев за сегодня выросло до 14, из них 9 — продолжаются. Наибольшая активность врага — в районе Новоалександровки.

Что происходит на разных направлениях фронта

Оперативная информация по состоянию на 13.00 11.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Наибольшая активность врага с начала суток наблюдается в Покровском и Лиманском направлениях. Там произошло и длится около половины всех боеприкосновений за сегодня.

В настоящее время общее количество боевых столкновений на линии фронта — 51.

Враг активизировался на Харьковском направлении . Отбиты три атаки в районах Волчанска и Глубокого. Российские террористы применяют КАБы и неуправляемые ракеты по районам Бугаевки, Волчанска, Избицкого и Волчанских Хуторов. Бьют из воздушного пространства над территорией российской федерации, по направлению к Белгороду и Шебекиному.

Продолжаются боевые действия на Лиманском направлении. Наши защитники отразили девять наступательных и штурмовых действий вблизи Тернов, Невского, Торского и Серебрянского Леса. В районах Дружелюбовки и Грековки враг продолжает атаковать. Достаточно активно оккупанты на направлении российские террористы применяют КАБы — семь управляемых авиабомб враг сбросил в район Северска, четыре — недалеко от Невского, и одну — вблизи Дружелюбовки.

На Покровском направлении наиболее жарко. Количество боев за сегодня выросло до 14, из них 9 — продолжаются. Наибольшая активность врага в районе Новоалександровки.

На Времиевском направлении отражена вражеская атака возле Урожайного.

На Ореховском направлении были отражены пять попыток врага улучшить свои позиции в районах населенных пунктов Щербаки, Новопрокоповка и Малая Токмачка. У последнего враг задействовал авиацию — сбросил четыре авиабомба.

На Приднепровском направлении по три КАБа российские кафиры применили по районам Токаревки и Тягинки.

По остальным направлениям обстановка без особых изменений.

Что известно о потерях армии РФ на войне в Украине

Потери России в войне в Украине за сутки с 10 на 11 июня составили 1100 оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, агрессор потерял более 520 850 солдат. Кроме того, за сутки ВСУ уничтожили самолет, 32 боевых бронированных машин и 46 артиллерийских систем.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.06.24 ориентировочно составили: