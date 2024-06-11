ЗСУ відбили 14 атак армії РФ на Покровському напрямку

На Покровському напрямку 11 червня найбільш гаряче. Кількість боїв за сьогодні зросла до 14, з них 9 — тривають. Найбільша активність ворога — в районі Новоолександрівки.
Головні тези:
- На Покровському напрямку відбулися 14 атак, з яких 9 тривають, зокрема у районі Новоолександрівки.
- Збройні сутички також активні на Лиманському, Харківському та інших напрямках фронту.
- ЗСУ відбили 3 атаки на Харківському напрямку та тривають бої на Лиманському напрямку.
- Загальні бойові втрати армії РФ в Україні складають понад 520 тис солдатів та значну кількість техніки.
- Українські ЗСУ продовжують ефективно відстоювати агресію Росії та завдають значних втрат ворожій армії.
Що відбувається на різних напрямках фронту
Оперативна інформація станом на 13.00 11.06.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Найбільша активність ворога з початку доби спостерігається на Покровському та Лиманському напрямках. Там відбулося та триває близько половини від усіх боєзіткнень за сьогодні.
На даний час загальна кількість бойових зіткнень на лінії фронту — 51.
Ворог активізувався на Харківському напрямку. Відбито три атаки в районах Вовчанська та Глибокого. Російські терористи застосовують КАБи та некеровані ракети по районах Бугаївки, Вовчанська, Ізбицького і Вовчанських Хуторів. Б’ють з повітряного простору над територією російської федерації, з напрямку Бєлгорода та Шебекіного.
Тривають бойові дії на Лиманському напрямку. Наші захисники відбили дев’ять наступальних і штурмових дій поблизу Тернів, Невського, Торського та Серебрянського Лісу. В районах Дружелюбівки та Греківки ворог продовжує атакувати. Досить активно окупанти на напрямку російські терористи застосовують КАБи — сім керованих авіабомб ворог скинув у район Сіверська, чотири — неподалік Невського, та одну — поблизу Дружелюбівки.
На Покровському напрямку найбільш гаряче. Кількість боїв за сьогодні зросла до 14, з них 9 — тривають. Найбільша активність ворога в районі Новоолександрівки.
На Времівському напрямку відбито ворожу атаку біля Урожайного.
На Оріхівському напрямку було відбито п’ять спроб ворога покращити свої позиції в районах населених пунктів Щербаки, Новопрокопівка та Мала Токмачка. Біля останнього ворог задіяв авіацію — скинув чотири авіабомби.
На Придніпровському напрямку по три КАБи російські окупанти застосували по районах Токарівки і Тягинки.
На решті напрямків обстановка без особливих змін.
Що відомо про втрати армії РФ на війні в Україні
Втрати Росії у війні в Україні за добу з 10 на 11 червня, становили 1100 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив понад 520 850 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили літак, 32 бойові броньовані машини і 46 артилерійських систем.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно склали:
особового складу — 520 850 (+1100) осіб ліквідовано;
танків — 7902 (+23) од;
бойових броньованих машин — 15 176 (+32) од.;
артилерійських систем — 13 690 (+46) од.;
РСЗВ — 1099 (+1) од.;
засобів ППО — 845 (+5) од.;
літаків — 359 (+1) од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 023 (+13) од.;
крилатих ракет — 2278 од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 18 676 (+58) од.;
спеціальної техніки — 2288 (+21) од.
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