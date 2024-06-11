ЗСУ відбили 14 атак армії РФ на Покровському напрямку

На Покровському напрямку 11 червня найбільш гаряче. Кількість боїв за сьогодні зросла до 14, з них 9 — тривають. Найбільша активність ворога — в районі Новоолександрівки.

Що відбувається на різних напрямках фронту

Оперативна інформація станом на 13.00 11.06.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Найбільша активність ворога з початку доби спостерігається на Покровському та Лиманському напрямках. Там відбулося та триває близько половини від усіх боєзіткнень за сьогодні.

На даний час загальна кількість бойових зіткнень на лінії фронту — 51.

Ворог активізувався на Харківському напрямку . Відбито три атаки в районах Вовчанська та Глибокого. Російські терористи застосовують КАБи та некеровані ракети по районах Бугаївки, Вовчанська, Ізбицького і Вовчанських Хуторів. Б’ють з повітряного простору над територією російської федерації, з напрямку Бєлгорода та Шебекіного.

Тривають бойові дії на Лиманському напрямку. Наші захисники відбили дев’ять наступальних і штурмових дій поблизу Тернів, Невського, Торського та Серебрянського Лісу. В районах Дружелюбівки та Греківки ворог продовжує атакувати. Досить активно окупанти на напрямку російські терористи застосовують КАБи — сім керованих авіабомб ворог скинув у район Сіверська, чотири — неподалік Невського, та одну — поблизу Дружелюбівки.

На Покровському напрямку найбільш гаряче. Кількість боїв за сьогодні зросла до 14, з них 9 — тривають. Найбільша активність ворога в районі Новоолександрівки.

На Времівському напрямку відбито ворожу атаку біля Урожайного.

На Оріхівському напрямку було відбито п’ять спроб ворога покращити свої позиції в районах населених пунктів Щербаки, Новопрокопівка та Мала Токмачка. Біля останнього ворог задіяв авіацію — скинув чотири авіабомби.

На Придніпровському напрямку по три КАБи російські окупанти застосували по районах Токарівки і Тягинки.

На решті напрямків обстановка без особливих змін.

Що відомо про втрати армії РФ на війні в Україні

Втрати Росії у війні в Україні за добу з 10 на 11 червня, становили 1100 окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, агресор втратив понад 520 850 солдатів. Крім того, за добу ЗСУ знищили літак, 32 бойові броньовані машини і 46 артилерійських систем.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно склали: