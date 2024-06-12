За інформацією Генштабу, протягом доби з 11 по 12 червня українські військові ліквідували на фронті 980 воєнних злочинців окупаційної армії РФ.

Що відомо про втрати окупаційної армії РФ в Україні

особового складу — 521 тис 830 (+980) осіб ліквідовано;

танків — 7 тис 911 (+9) од;

бойових броньованих машин — 15 тис 187 (+11) од.;

артилерійських систем — 13 тис 736 (+46) од.;

РСЗВ — 1 тис 99 (+0) од.;

засоби ППО -844 (+2) од.;

літаків — 359 (0) од.;

гелікоптерів — 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 844 (+2) од.;

крилатих ракет — 2 тис 280 (+2) од.;

кораблів/катерів — 28 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 18 тис 736 (+60) од.;

спеціальної техніки — 2 тис 290 (+2) од.

Що відбувається на фронті

За інформацією аналітиків з Інституту вивчення війни (ISW) із посиланням на дані геолокації, українські військові відновили втрачені позиції в районі Липців вздовж дороги O-212553 Липці-Харків, на південий схід від Глибокого.

Про контратаку ЗСУ повідомляли також Міноборони РФ і російські військові блогери.

Зазначається, що бойові дії тривають у Вовчанську, зокрема в районі Вовчанського агрегатного заводу, а також біля Тихого та Вовчанських Хуторів.

Аналітики заявляють, що окупаційна армія РФ нещодавно здійснила просування на південний схід від Куп’янська.

Відповідно до даних геолокації, російські окупанти просунулись на схід від Степової Новоселівки.

Бойові дії протягом доби тривали біля Синьківки, Піщаного, Берестового, Степової Новоселівки, Стельмахівки, Дружелюбівки, Греківки, Невського, Торського, Тернів, в районі Григорівки та Серебрянського лісництва.

На Донеччині російські окупанти заявляють про просування у напрямку Сіверська, однак аналітики не мають підтверджень цим заявам.

Протягом 11 червня продовжувався наступ злочинної армії РФ в районі Часового Яру, однак без підтверджених змін лінії фронту.

За словами речника ОСУВ “Хортиця” Назара Волошина, російські окупанти у Часовому Яру наступають у межах районів Канал і Новий.

Російські війська продовжували наступати на схід від Часового Яру в районі Іванівського та на південний схід від Часового Яру в районі Кліщіївки та Андріївки.

Аналітики вказують на нещодавнє просування російських окупантів на північний захід від Авдіївки.

Війська РФ трохи просунулися на північно-східну околицю Сокіла.

Окупаційна армія РФ також протягом 11 червня продовжувала наступ на захід і південний захід від Донецька, однак підтверджених змін лінії фронту не зафіксовано.

10 і 11 червня російські війська продовжували наступ на захід від Донецька в районі Георгіївки та на південний захід від Донецька в районі Парасковіївки, Костянтинівки та Водяного.

Росіяни повідомляли, що 11 червня просунулися в районі кордону Донецької та Запорізької областейі, але підтверджених змін на лінії фронту не було.

11 червня на заході Запорізької області тривали обмежені бойові дії, але підтверджених змін лінії фронту не було.

Російські війська 10 і 11 червня здійснили наземні атаки поблизу Роботиного, Щербаків, Копані, Новопрокопівки, Вербового, Малої Токмачки та Чарівного.

10 і 11 червня тривали бої на східному (лівому) березі Херсонщини в районі Кринок, але підтверджених змін на лінії фронту не було.