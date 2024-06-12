Генштаб озвучил потери армии РФ на Харьковском направлении в течение суток
Категория
Украина
Дата публикации

Генштаб озвучил потери армии РФ на Харьковском направлении в течение суток

Генштаб ВСУ
всу
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В Харьковском направлении ВСУ уничтожили более 90 военнослужащих. Также были поражены несколько единиц вражеской техники.

Главные тезисы

 

  • На других направлениях также наблюдаются активные боевые действия, в которых оккупанты понесли значительные потери.
  • Общее количество потерь оккупационной армии РФ в Украине составляет тысячи человек и десятки единиц военной техники.
  • Активизация агрессивных действий оккупантов вызывает продолжение боестолкновений и сопротивление украинских вооруженных сил.

Генштаб обновил информацию о ситуации на фронте

Как отмечается, в Харьковском направлении противник безуспешно пытался продвинуться вперед пять раз.

По предварительной информации, сегодня враг здесь потерял более 90 военнослужащих. Уничтожены одна боевая бронированная машина, одна артсистема, пять единиц автомобильной техники и одна единица специальной. Повреждены шесть артиллерийских систем, один автомобиль и шесть единиц специальной техники.

  • На Купянском направлении оккупанты активизировались в районе Тернов. Всего за день на направлении произошло 12 боевых столкновений, 5 из которых еще продолжаются. Враг терпит потери".

  • На Северском и Краматорском направлениях количество штурмовых действий окупантов возросло до 13 и восьми соответственно. В целом, по предварительным данным, агрессор потерял в этих направлениях 73 человека погибшими и 122 ранеными.

  • Самым горячим в Генштабе называют Покровское направление. Из 31 атаки врага 12 еще продолжаются. Боестолкновения проходят в районах Новоселовки Первой, Новоалександровки, Сокола, Новопокровска и Нетайлового.

  • На Кураховском направлении продолжаются бои в районе Красногоровки.

  • На Приднепровском направлении во второй раз за сегодня ведутся бои в районе Крынок.

Что известно о потерях оккупационной армии РФ в Украине

  • личного состава — 521 тыс 830 (+980) человек ликвидировано;

  • танков — 7 тыс 911 (+9) ед;

  • боевых бронированных машин — 15 тыс 187 (+11) ед;

  • артиллерийских систем — 13 тыс 736 (+46) ед;

  • РСЗО — 1 тыс 99 (+0) ед;

  • средства ПВО -844 (+2) ед;

  • самолетов — 359 (0) ед;

  • вертолетов — 326 ед.;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 844 (+2) ед;

  • крылатых ракет — 2 тыс 280 (+2) ед;

  • кораблей/катеров — 28 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 18 тыс 736 (+60) ед;

  • специальной техники — 2 тыс 290 (+2) ед.

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