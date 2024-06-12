Генштаб озвучил потери армии РФ на Харьковском направлении в течение суток

Как отмечается, в Харьковском направлении противник безуспешно пытался продвинуться вперед пять раз.

По предварительной информации, сегодня враг здесь потерял более 90 военнослужащих. Уничтожены одна боевая бронированная машина, одна артсистема, пять единиц автомобильной техники и одна единица специальной. Повреждены шесть артиллерийских систем, один автомобиль и шесть единиц специальной техники.

На Купянском направлении оккупанты активизировались в районе Тернов. Всего за день на направлении произошло 12 боевых столкновений, 5 из которых еще продолжаются. Враг терпит потери".

На Северском и Краматорском направлениях количество штурмовых действий окупантов возросло до 13 и восьми соответственно. В целом, по предварительным данным, агрессор потерял в этих направлениях 73 человека погибшими и 122 ранеными.

Самым горячим в Генштабе называют Покровское направление. Из 31 атаки врага 12 еще продолжаются. Боестолкновения проходят в районах Новоселовки Первой, Новоалександровки, Сокола, Новопокровска и Нетайлового.

На Кураховском направлении продолжаются бои в районе Красногоровки.