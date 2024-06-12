Генштаб озвучил потери армии РФ на Харьковском направлении в течение суток

В Харьковском направлении ВСУ уничтожили более 90 военнослужащих. Также были поражены несколько единиц вражеской техники.
Главные тезисы
- На других направлениях также наблюдаются активные боевые действия, в которых оккупанты понесли значительные потери.
- Общее количество потерь оккупационной армии РФ в Украине составляет тысячи человек и десятки единиц военной техники.
- Активизация агрессивных действий оккупантов вызывает продолжение боестолкновений и сопротивление украинских вооруженных сил.
Генштаб обновил информацию о ситуации на фронте
Как отмечается, в Харьковском направлении противник безуспешно пытался продвинуться вперед пять раз.
По предварительной информации, сегодня враг здесь потерял более 90 военнослужащих. Уничтожены одна боевая бронированная машина, одна артсистема, пять единиц автомобильной техники и одна единица специальной. Повреждены шесть артиллерийских систем, один автомобиль и шесть единиц специальной техники.
На Купянском направлении оккупанты активизировались в районе Тернов. Всего за день на направлении произошло 12 боевых столкновений, 5 из которых еще продолжаются. Враг терпит потери".
На Северском и Краматорском направлениях количество штурмовых действий окупантов возросло до 13 и восьми соответственно. В целом, по предварительным данным, агрессор потерял в этих направлениях 73 человека погибшими и 122 ранеными.
Самым горячим в Генштабе называют Покровское направление. Из 31 атаки врага 12 еще продолжаются. Боестолкновения проходят в районах Новоселовки Первой, Новоалександровки, Сокола, Новопокровска и Нетайлового.
На Кураховском направлении продолжаются бои в районе Красногоровки.
На Приднепровском направлении во второй раз за сегодня ведутся бои в районе Крынок.
Что известно о потерях оккупационной армии РФ в Украине
личного состава — 521 тыс 830 (+980) человек ликвидировано;
танков — 7 тыс 911 (+9) ед;
боевых бронированных машин — 15 тыс 187 (+11) ед;
артиллерийских систем — 13 тыс 736 (+46) ед;
РСЗО — 1 тыс 99 (+0) ед;
средства ПВО -844 (+2) ед;
самолетов — 359 (0) ед;
вертолетов — 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 844 (+2) ед;
крылатых ракет — 2 тыс 280 (+2) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 18 тыс 736 (+60) ед;
специальной техники — 2 тыс 290 (+2) ед.
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