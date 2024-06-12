Генштаб озвучив втрати армії РФ на Харківському напрямку протягом доби

На Харківському напрямку ЗСУ знищили понад 90 військовослужбовців. Також було уражено кілька одиниць ворожої техніки.
Головні тези:
- На Куп’янському напрямку відбулося 12 бойових зіткнень, на Сіверському та Краматорському напрямках ворог втратив 73 особи загиблими.
- Генштаб акцентує на найгарячішому Покровському напрямку, де триває 31 атака з 12 бойовими зіткненнями.
- Армія РФ втратила значну кількість техніки та осіб українським силам: танки, броньовану та автомобільну техніку, а також артилерійські системи.
- Загалом окупаційна армія РФ в Україні втратила близько 522 тисяч осіб, танки, бронетехніку, артилерію та іншу військову техніку.
Генштаб оновив інформацію щодо ситуації на фронті
Як зазначається, на Харківському напрямку противник безуспішно намагався просунутися вперед п’ять разів.
За попередньою інформацією, сьогодні ворог тут втратив понад 90 військовослужбовців. Знищено одну бойову броньовану машину, одну артсистему, п’ять одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної. Пошкоджено шість артилерійських систем, один автомобіль та шість одиниць спеціальної техніки.
На Куп’янському напрямку окупанти активізувалися в районі Тернів. Загалом за день на напрямку відбулося 12 бойових зіткнень, 5 з яких ще триває. Ворог зазнає втрат".
На Сіверському та Краматорському напрямках кількість штурмових дій окупантів зросла до 13 і восьми відповідно. Загалом, за попередніми даними, агресор втратив на цих напрямках 73 особи загиблими та 122 — пораненими.
Найгарячішим у Генштабі називають Покровський напрямок. З 31 атаки ворога 12 іще тривають. Боєзіткнення проходять в районах Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Сокола, Новопокровська та Нетайлового.
На Курахівському напрямку тривають бої в районі Красногорівки.
На Придніпровському напрямку вдруге за сьогодні точаться бої в районі Кринок.
Що відомо про втрати окупаційної армії РФ в Україні
особового складу — 521 тис 830 (+980) осіб ліквідовано;
танків — 7 тис 911 (+9) од;
бойових броньованих машин — 15 тис 187 (+11) од.;
артилерійських систем — 13 тис 736 (+46) од.;
РСЗВ — 1 тис 99 (+0) од.;
засоби ППО -844 (+2) од.;
літаків — 359 (0) од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 844 (+2) од.;
крилатих ракет — 2 тис 280 (+2) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 18 тис 736 (+60) од.;
спеціальної техніки — 2 тис 290 (+2) од.
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