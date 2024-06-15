Українські прикордонники ліквідували важливу техніку армії РФ під Вовчанськом — відео

Прикордонники знищили важливу техніку РФ біля Вовчанська

Ударними дронами по російському "Уралу" та полковій землерийній машині (ПЗМ) відпрацювали бійці "Шквалу". У що перетворився транспорт, очевидно, — йдеться у повідомленні. Поширити

Окрім того, наразі уточнюються втрати живої сили, що перебувала у ПЗМ.

Як раніше зазначали в Держприкордонслужбі, "ШКВАЛ" — це своєрідний прикордонний спецназ, який призначений для виконання спеціальних завдань. Головним його завданням — є охорона державного кордону України.

Підрозділ був створений з початком бойових дій на сході країни та готовий до виконання завдань як з охорони державного кордону, так і в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Втрати РФ в Україні

За добу ЗСУ ліквідували ще 1090 російських окупантів, таким чином загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку повномасштабного вторгення зросли до близько 525 150 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 20 танків, 29 ББМ та 37 артсистем противника.

Додамо, що за місяць, з 10 травня, з початку нового наступу на Харківському напрямку, росіяни втратили 4 тисячі військових. А також — десятки танків, ББМ та складів.