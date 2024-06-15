Українські прикордонники ліквідували важливу техніку армії РФ під Вовчанськом — відео

Поблизу Вовчанська Харківської області прикордонний спецназ завдав вогневого ураження по ворожій техніці окупантів.
Головні тези:
- Прикордонники України ліквідували важливу техніку армії РФ під Вовчанськом.
- Ударні дрони були використані для знищення російського 'Уралу' та ПЗМ.
- ЗСУ здійснили успішні операції з ліквідації ворожої техніки та особового складу РФ.
- За добу ЗСУ ліквідували 1090 російських окупантів, загальні втрати сягнули більше 525 тисяч солдатів.
- З початку наступу на Харківському напрямку росіяни втратили 4 тисячі військових та техніку.
Прикордонники знищили важливу техніку РФ біля Вовчанська
Окрім того, наразі уточнюються втрати живої сили, що перебувала у ПЗМ.
Як раніше зазначали в Держприкордонслужбі, "ШКВАЛ" — це своєрідний прикордонний спецназ, який призначений для виконання спеціальних завдань. Головним його завданням — є охорона державного кордону України.
Підрозділ був створений з початком бойових дій на сході країни та готовий до виконання завдань як з охорони державного кордону, так і в зоні проведення Операції об’єднаних сил.
Втрати РФ в Україні
За добу ЗСУ ліквідували ще 1090 російських окупантів, таким чином загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку повномасштабного вторгення зросли до близько 525 150 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 20 танків, 29 ББМ та 37 артсистем противника.
Додамо, що за місяць, з 10 травня, з початку нового наступу на Харківському напрямку, росіяни втратили 4 тисячі військових. А також — десятки танків, ББМ та складів.
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