Українські прикордонники ліквідували важливу техніку армії РФ під Вовчанськом — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські прикордонники ліквідували важливу техніку армії РФ під Вовчанськом — відео

ДПСУ
зсу

Поблизу Вовчанська Харківської області прикордонний спецназ завдав вогневого ураження по ворожій техніці окупантів.

Головні тези:

  • Прикордонники України ліквідували важливу техніку армії РФ під Вовчанськом.
  • Ударні дрони були використані для знищення російського 'Уралу' та ПЗМ.
  • ЗСУ здійснили успішні операції з ліквідації ворожої техніки та особового складу РФ.
  • За добу ЗСУ ліквідували 1090 російських окупантів, загальні втрати сягнули більше 525 тисяч солдатів.
  • З початку наступу на Харківському напрямку росіяни втратили 4 тисячі військових та техніку.

Прикордонники знищили важливу техніку РФ біля Вовчанська

Ударними дронами по російському "Уралу" та полковій землерийній машині (ПЗМ) відпрацювали бійці "Шквалу". У що перетворився транспорт, очевидно, — йдеться у повідомленні.

Окрім того, наразі уточнюються втрати живої сили, що перебувала у ПЗМ.

Як раніше зазначали в Держприкордонслужбі, "ШКВАЛ" — це своєрідний прикордонний спецназ, який призначений для виконання спеціальних завдань. Головним його завданням — є охорона державного кордону України.

Підрозділ був створений з початком бойових дій на сході країни та готовий до виконання завдань як з охорони державного кордону, так і в зоні проведення Операції об’єднаних сил.

Втрати РФ в Україні

За добу ЗСУ ліквідували ще 1090 російських окупантів, таким чином загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку повномасштабного вторгення зросли до близько 525 150 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 20 танків, 29 ББМ та 37 артсистем противника.

Додамо, що за місяць, з 10 травня, з початку нового наступу на Харківському напрямку, росіяни втратили 4 тисячі військових. А також — десятки танків, ББМ та складів.

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