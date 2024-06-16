ЗСУ повністю ліквідували підрозділ армії РФ під Вовчанськом — The Guardian

Російський окупант з п'ятої роти 1009-го полку Антон Андрєєв розповів про реальні втрати армії Росії під час наступу на північ Харківської області.

Під Вовчанськом зі 100 російських солдатів вижили 12

За словами Андрєєва, його підрозділ був повністю розгромлений українською армією у Вовчанську.

Відтоді, як 9 травня російські війська наблизились до Харкова і відкрили новий фронт, зі 100 солдатів в живих залишилося лише 12.

Вони просто рубають нас на шматки. Нас посилають під кулемети, під безпілотники вдень, як м'ясо. А командири просто кричать "вперед і вперед, — розповів він. Поширити

Солдат розповів, що як тільки його рота прибула на фронт, "потягом першої ночі половина компанії одразу ж загинула".

Наразі російські державні ЗМІ та представники влади продовжують стверджувати, що їхні війська продовжують просуватися в напрямку Харкова.

Навіть сам нелегітимний президент Росії Володимир Путін стверджує, що російські втрати "звичайно, в кілька разів менші, ніж з українського боку", натомість Кремлю доводиться докладати чимало зусиль для того, щоб приховати від громадськості інформацію, подібну до тієї, що наводить Андрєєв.

Водночас у соціальних мережах почали з'явилися десятки дописів, в яких росіяни шукають своїх родичів, зниклих безвісти під час наступу на Харків.

Як зазначили у виданні, деякі з цих родичів також говорять про надто короткотривалу підготовку військ перед початком наступу, дехто стверджує, що навчання тривали лише тиждень.

ЗСУ змусили армію РФ відступити в районі Липців на Харківщині

За словами офіцера підрозділу розвідки бригади "Рубіж" НГУ Віталія Литвина, українські військові відкинули окупаційну армію РФ від Липців на Харківщині.

Ми зараз покращуємо там тактичне становище. Спільно з 13 бригадою "Гвардії наступу" "Хартія" проводяться штурмові дії. Ворога ми зараз трохи відкинули від населеного пункту Липці, ситуація стабільна, контрольована, але тяжка, тому що противник постійно завдає авіаударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони, вглиб логістичних шляхів, — зазначає Литвин. Поширити

Військовий підкреслив, що російські окупанти проводять перегрупування та покращують власні захисні споруди, а також постійно перекидають резерви.