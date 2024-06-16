ВСУ уничтожили 54 российских оккупанта за сутки на Лиманском направлении

По предварительной информации, 16 июня потери армии РФ на Лиманском направлении составили: 54 оккупанта, одна ББМ и склад боеприпасов.
Главные тезисы
- Вооруженные Силы Украины уничтожили 54 российских оккупанта на Лиманском направлении за одни сутки.
- Украинские защитники отразили атаки и штурмы российских захватчиков на разных направлениях фронта, нанося врагу значительные потери.
- За последние годы общие боевые потери Вооруженных сил РФ составляют сотни тысяч человек, техники и технических средств.
- На Лиманском направлении были зафиксированы интенсивные атаки россиян, на которые украинские военные отвечали эффективным противостояниям.
- Ситуация на остальных направлениях фронта стабильна, а украинские защитники продолжают отстаивать свою землю от агрессивного вторжения России.
Текущая ситуация на направлениях фронта
Оперативная информация по состоянию на 19.00 16.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.
В течение дня враг интенсивно наращивает темпы наступательных и штурмовых действий, ищет пути, чтобы вклиниться в нашу оборону и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей. Наши защитники дают достойный отпор оккупантам, уничтожают личный состав и технику. Число боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 88.
На Харьковском направлении российские захватчики дважды атаковали в районе Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отразили один штурм противника, еще один продолжается. По Волчанским Хуторам вражеская авиация со стороны Белгорода (РФ) нанесла два удара шестнадцатью НАРами.
На Купянском направлении наши защитники сдерживают давление врага возле Берестового и Степной Новоселовки. В настоящее время там длится два боестолкновения. По селу Пески-Радьковские оккупационные войска нанесли удар управляемой авиационной бомбой, по Синьковке ударили шестнадцатью НАРами.
На Лиманском направлении в течение дня противник 10 раз атаковал в районах Макеевки, Невского, Дружелюбовки и Грековки. Активно применяет авиацию, в частности, нанес три удара шестью КАБами по Дружелюбовке, еще два удара, тоже шестью КАБами, по Шейковке. Украинские воины три штурмовых действия отбили, еще семь боестолкновений — продолжаются.
По предварительной информации, сегодня потери врага по данному направлению составили: 54 оккупанта, одна ББМ и склад боеприпасов.
На Покровском направлении оккупанты не сбавляют темпов наступления. С начала суток враг 36 раз атаковал оборонительные рубежи украинских защитников. 25 штурмов агрессора успеха не имели, еще 11 атак продолжаются.
За сегодняшний день 10 боевых столкновений произошло на Кураховском направлении. Наши защитники отразили пять атакующих действий врага. Еще столько же длится. Авиационные удары КАБами получили Горняк и Константиновка. По предварительной информации, сегодня потери врага по данному направлению составили 56 оккупантов и одна станция РЭС.
На Приднепровском направлении нашими защитниками отражены пять атак российских захватчиков в районе Крынок. Ситуация контролируется.
По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела.
Что известно о потерях ВС РФ
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.24 ориентировочно составили:
личного состава — 526 310 (+1160) человек ликвидировано;
танков — 7956 ед;
боевых бронированных машин — 15 269 (+6) ед;
артиллерийских систем — 13 913 (+58) ед;
РСЗО — 1104 (+1) ед.;
средств ПВО — 853 ед.;
самолетов — 359 ед.;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 11 159 (+11) ед;
крылатых ракет — 2296 (+3) ед;
кораблей/катеров — 28 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 18 967 (+56) ед;
специальной техники — 2325 (+3) ед.
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