ВСУ уничтожили 54 российских оккупанта за сутки на Лиманском направлении

Оперативная информация по состоянию на 19.00 16.06.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение дня враг интенсивно наращивает темпы наступательных и штурмовых действий, ищет пути, чтобы вклиниться в нашу оборону и попытаться выбить украинские подразделения из занятых рубежей. Наши защитники дают достойный отпор оккупантам, уничтожают личный состав и технику. Число боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 88.

На Харьковском направлении российские захватчики дважды атаковали в районе Волчанска. Подразделения Сил обороны успешно отразили один штурм противника, еще один продолжается. По Волчанским Хуторам вражеская авиация со стороны Белгорода (РФ) нанесла два удара шестнадцатью НАРами.

На Купянском направлении наши защитники сдерживают давление врага возле Берестового и Степной Новоселовки. В настоящее время там длится два боестолкновения. По селу Пески-Радьковские оккупационные войска нанесли удар управляемой авиационной бомбой, по Синьковке ударили шестнадцатью НАРами.