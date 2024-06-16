ЗСУ знищили 54 російських окупанти за добу на Лиманському напрямку

За попередньою інформацією, 16 червня втрати армії РФ на Лиманському напрямку склали: 54 окупанти, одна ББМ та склад боєприпасів.
Головні тези:
- Збройні Сили України знищили 54 російських окупантів на Лиманському напрямку за одну добу.
- Українські захисники відбили атаки та штурми російських загарбників на різних напрямках фронту, наносячи ворогові значні втрати.
- За останні роки, загальні бойові втрати Збройних сил РФ складають сотні тисяч осіб, техніки та технічних засобів.
- На Лиманському напрямку було зафіксовано інтенсивні атаки російського ворога, на які українські військові відповідали ефективним протистоянням.
- Ситуація на решті напрямків фронту є стабільною, а українські захисники продовжують відстоювати свою землю від агресивного вторгнення Росії.
Поточна ситуація на напрямках фронту
Оперативна інформація станом на 19.00 16.06.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.
Впродовж дня ворог інтенсивно нарощує темпи наступальних та штурмових дій, шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Наші захисники дають гідну відсіч окупантам, нищать особовий склад і техніку. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 88.
На Харківському напрямку російські загарбники двічі атакували в районі Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили один штурм противника, ще один — триває. По Вовчанських Хуторах ворожа авіація зі сторони Бєлгорода (рф) завдала два удари шістнадцятьма НАРами.
На Куп’янському напрямку наші оборонці стримують натиск ворога біля Берестового та Степової Новоселівки. На даний час там триває два боєзіткнення. По селу Піски-Радьківські окупаційні війська завдали удару керованою авіаційною бомбою, по Синьківці вдарили шістнадцятьма НАРами.
На Лиманському напрямку впродовж дня противник 10 разів атакував в районах Макіївки, Невського, Дружелюбівки та Греківки. Активно застосовує авіацію, зокрема, завдав три удари шістьма КАБами по Дружелюбівці, ще два удари, теж шістьма КАБами, по Шийківці. Українські воїни три штурмові дії відбили, ще сім боєзіткнень — тривають.
За попередньою інформацією, сьогодні втрати ворога на даному напрямку склали: 54 окупанти, одна ББМ та склад боєприпасів.
На Покровському напрямку окупанти не зменшують темпів наступу. Від початку доби ворог 36 разів атакував оборонні рубежі українських захисників. 25 штурмів агресора успіху не мали, ще 11 атак — тривають.
За сьогодні 10 бойових зіткнень відбулося на Курахівському напрямку. Наші оборонці відбили п’ять атакувальних дій ворога. Ще стільки ж продовжуються. Авіаційних ударів КАБами зазнали Гірник та Костянтинівка. За попередньою інформацією, сьогодні втрати ворога на даному напрямку склали 56 окупантів та одна станція РЕБ.
На Придніпровському напрямку нашими захисниками відбито п’ять атак російських загарбників в районі Кринок. Ситуація контрольована.
На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.
Що відомо про втрати ЗС РФ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.24 орієнтовно склали:
особового складу — 526 310 (+1160) осіб ліквідовано;
танків — 7956 од;
бойових броньованих машин — 15 269 (+6) од.;
артилерійських систем — 13 913 (+58) од.;
РСЗВ — 1104 (+1) од.;
засобів ППО — 853 од.;
літаків — 359 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 159 (+11) од.;
крилатих ракет — 2296 (+3) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 18 967 (+56) од.;
спеціальної техніки — 2325 (+3) од.
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