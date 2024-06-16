ЗСУ знищили 54 російських окупанти за добу на Лиманському напрямку

Оперативна інформація станом на 19.00 16.06.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Впродовж дня ворог інтенсивно нарощує темпи наступальних та штурмових дій, шукає шляхи аби вклинитися в нашу оборону та спробувати вибити українські підрозділи із зайнятих рубежів. Наші захисники дають гідну відсіч окупантам, нищать особовий склад і техніку. Кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 88.

На Харківському напрямку російські загарбники двічі атакували в районі Вовчанська. Підрозділи Сил оборони успішно відбили один штурм противника, ще один — триває. По Вовчанських Хуторах ворожа авіація зі сторони Бєлгорода (рф) завдала два удари шістнадцятьма НАРами.

На Куп’янському напрямку наші оборонці стримують натиск ворога біля Берестового та Степової Новоселівки. На даний час там триває два боєзіткнення. По селу Піски-Радьківські окупаційні війська завдали удару керованою авіаційною бомбою, по Синьківці вдарили шістнадцятьма НАРами.