ЗСУ вибили солдатів РФ з позицій на Луганщині — "Азов"

Deepstate, а також заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар повідомляють, що російські загарбники не змогли втримати свої позиції у Серебрянському лісництві під натиском українських воїнів.
Головні тези:
- Українські воїни з “Азову" успішно вибили росіян з їхніх позицій у Серебрянському лісництві.
- “Азов” закликає ЗМІ об'єктивно висвітлювати ситуацію на фронті та досягнення окремих підрозділів.
- Армія РФ продовжує втрачати особовий склад та техніку у шалених кількостях.
Сили оборони досягли нових успіхів на фронті
За словами аналітиків Deepstate, вранці 15 червня їм стало відомо про те, що солдати РФ відійшли з Серебрянського лісництва та Кліщіївки, а також просунувся біля Калинівки, Новопокровського та Яснобродівки.
Згодом з заявою з цього приводу виступив заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар.
Він офіційно підтвердив, що українські захисники вибили російських загарбників у Серебрянському лісництві.
Як наголошує воїн, поки “Азов” не розкриває усі деталі того, що відбувалося до моменту заходу їхніх бійців на цей напрямок.
Що відомо про втрати армії РФ
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.24 орієнтовно склали:
особового складу — 525150 (+1090) осіб ліквідовано;
танків — 7956 (+20) од;
бойових броньованих машин — 15263 (+29) од.;
артилерійських систем — 13855 (+37) од.;
РСЗВ — 1103 (+2) од.;
засоби ППО — 853 (+4) од.;
літаків — 359 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11148 (+51) од.;
крилатих ракет — 2293 (+7) од.;
кораблів/катерів — 28 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 18911 (+57) од.;
спеціальної техніки — 2322 (+12) од.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-