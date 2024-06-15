ЗСУ вибили солдатів РФ з позицій на Луганщині — "Азов"

Deepstate, а також заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар повідомляють, що російські загарбники не змогли втримати свої позиції у Серебрянському лісництві під натиском українських воїнів.

Сили оборони досягли нових успіхів на фронті

За словами аналітиків Deepstate, вранці 15 червня їм стало відомо про те, що солдати РФ відійшли з Серебрянського лісництва та Кліщіївки, а також просунувся біля Калинівки, Новопокровського та Яснобродівки.

Згодом з заявою з цього приводу виступив заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар.

Він офіційно підтвердив, що українські захисники вибили російських загарбників у Серебрянському лісництві.

Окупанти відступили у Серебрянському лісництві — так пишуть деякі ЗМІ. Можна і по-людськи написати — втратили свої позиції, або Сили оборони вибили орків з їхніх позицій, якщо не хочете називати підрозділ, який за цим "відступили" стоїть. І як ще можна завуальовано написати про те, як 12 бригада спеціального призначення «Азов» щодня, щогодини протягом місяців вибиває орків? Святослав Паламар Заступник командира бригади "Азов"

Як наголошує воїн, поки “Азов” не розкриває усі деталі того, що відбувалося до моменту заходу їхніх бійців на цей напрямок.

Хто зупинив наступ на Терни? Цікаво як будуть писати, коли Азовці, дуже сподіваюсь на це, отримають нормальне озброєння? — додав Паламар. Поширити

Що відомо про втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.24 орієнтовно склали: