ЗСУ вибили солдатів РФ з позицій на Луганщині — "Азов"
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ вибили солдатів РФ з позицій на Луганщині — "Азов"

ЗСУ
Джерело:  АЗОВ

Deepstate, а також заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар повідомляють, що російські загарбники не змогли втримати свої позиції у Серебрянському лісництві під натиском українських воїнів.

Головні тези:

  • Українські воїни з “Азову" успішно вибили росіян з їхніх позицій у Серебрянському лісництві.
  • “Азов” закликає ЗМІ об'єктивно висвітлювати ситуацію на фронті та досягнення окремих підрозділів.
  • Армія РФ продовжує втрачати особовий склад та техніку у шалених кількостях.

Сили оборони досягли нових успіхів на фронті

За словами аналітиків Deepstate, вранці 15 червня їм стало відомо про те, що солдати РФ відійшли з Серебрянського лісництва та Кліщіївки, а також просунувся біля Калинівки, Новопокровського та Яснобродівки.

Згодом з заявою з цього приводу виступив заступник командира бригади "Азов" Святослав Паламар.

Він офіційно підтвердив, що українські захисники вибили російських загарбників у Серебрянському лісництві.

Окупанти відступили у Серебрянському лісництві — так пишуть деякі ЗМІ. Можна і по-людськи написати — втратили свої позиції, або Сили оборони вибили орків з їхніх позицій, якщо не хочете називати підрозділ, який за цим "відступили" стоїть. І як ще можна завуальовано написати про те, як 12 бригада спеціального призначення «Азов» щодня, щогодини протягом місяців вибиває орків?

Святослав Паламар

Святослав Паламар

Заступник командира бригади "Азов"

Як наголошує воїн, поки “Азов” не розкриває усі деталі того, що відбувалося до моменту заходу їхніх бійців на цей напрямок.

Хто зупинив наступ на Терни? Цікаво як будуть писати, коли Азовці, дуже сподіваюсь на це, отримають нормальне озброєння? — додав Паламар.

Що відомо про втрати армії РФ

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу — 525150 (+1090) осіб ліквідовано;

  • танків — 7956 (+20) од;

  • бойових броньованих машин — 15263 (+29) од.;

  • артилерійських систем — 13855 (+37) од.;

  • РСЗВ — 1103 (+2) од.;

  • засоби ППО — 853 (+4) од.;

  • літаків — 359 од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11148 (+51) од.;

  • крилатих ракет — 2293 (+7) од.;

  • кораблів/катерів — 28 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18911 (+57) од.;

  • спеціальної техніки — 2322 (+12) од.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ знищили понад 1000 солдатів РФ, 20 танків та 37 артсистем
Генштаб ЗСУ
зсу
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Снарядний голод у ЗСУ — Чехія анонсувала різку зміну ситуації
боєприпаси
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Стратегія "еластичної стрічки". Як насправді ЗСУ вдалося зупинити новий наступ РФ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?