Стратегія "еластичної стрічки". Як насправді ЗСУ вдалося зупинити новий наступ РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Стратегія "еластичної стрічки". Як насправді ЗСУ вдалося зупинити новий наступ РФ

ЗСУ
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Джерело:  AP

Поки у США блокували важливу допомогу для України, бійцям ЗСУ довелося всіляко тягнути час, щоб зупинити росіян. Для цього захисники використали стратегію "еластичної стрічки".

Головні тези:

  • Бійці ЗСУ активно застосовували тактику “гнутись, але не ламатись”.
  • Гнучка оборонна стратегія дозволила українським військовим виграти час на отримання необхідного озброєння.
  • Попри те, що воїни ЗСУ відступили з певних територій, вони зберегли життя особового складу.
  • Нова стратегія України контрастує з попереднім досвідом у битві за місто Бахмут.

Наступ РФ провалився завдяки кмітливості українських воїнів

Іноземні журналісти звертають увагу на те, що бійці ЗСУ почали активно використовувати стратегію "гнутись, але не ламатись" в очікуванні озброєння і боєприпасів від союзників Києва.

Попри те, що українським захисникам довелося поступитися частиною території, вони отримали змогу вести бойові дії з більш захищених позицій.

Україна розгорнула гнучку оборонну стратегію "еластичної стрічки", щоб виграти час, поки не буде краще озброєна і забезпечена, — йдеться в повідомленні.

Як стверджують бійці, вони ухвалювали болісні рішення про відхід на краще захищені позиції, щоб тримати оборону більш ефективно, а також врятувати життя своїх побратимів.

Аналітики звертають увагу на те, що в такій стратегії час грає на користь — можна поступитися невеликою територією, але згодом отримати більше.

ЗСУ засвоїли важливі уроки битви за Бахмут

Що важливо розуміти, нова стратегія контрастує з дев'ятимісячною битвою за місто Бахмут, де українські захисники зазнали шалених втрат, намагаючись захистити місто.

За словами першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка, офіційний Київ вже бачить результати американської допомоги:

Перевага Росії в артилерії була 7 до 1 на початку року, але зараз вона знизилася до 5 до 1, — наголосив він.

Він також додав, що для знищення ворожої авіації Україні потрібно щонайменше 130 винищувачів F-16.

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