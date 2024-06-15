Стратегія "еластичної стрічки". Як насправді ЗСУ вдалося зупинити новий наступ РФ

Поки у США блокували важливу допомогу для України, бійцям ЗСУ довелося всіляко тягнути час, щоб зупинити росіян. Для цього захисники використали стратегію "еластичної стрічки".
Головні тези:
- Бійці ЗСУ активно застосовували тактику “гнутись, але не ламатись”.
- Гнучка оборонна стратегія дозволила українським військовим виграти час на отримання необхідного озброєння.
- Попри те, що воїни ЗСУ відступили з певних територій, вони зберегли життя особового складу.
- Нова стратегія України контрастує з попереднім досвідом у битві за місто Бахмут.
Наступ РФ провалився завдяки кмітливості українських воїнів
Іноземні журналісти звертають увагу на те, що бійці ЗСУ почали активно використовувати стратегію "гнутись, але не ламатись" в очікуванні озброєння і боєприпасів від союзників Києва.
Попри те, що українським захисникам довелося поступитися частиною території, вони отримали змогу вести бойові дії з більш захищених позицій.
Як стверджують бійці, вони ухвалювали болісні рішення про відхід на краще захищені позиції, щоб тримати оборону більш ефективно, а також врятувати життя своїх побратимів.
Аналітики звертають увагу на те, що в такій стратегії час грає на користь — можна поступитися невеликою територією, але згодом отримати більше.
ЗСУ засвоїли важливі уроки битви за Бахмут
Що важливо розуміти, нова стратегія контрастує з дев'ятимісячною битвою за місто Бахмут, де українські захисники зазнали шалених втрат, намагаючись захистити місто.
За словами першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка, офіційний Київ вже бачить результати американської допомоги:
Він також додав, що для знищення ворожої авіації Україні потрібно щонайменше 130 винищувачів F-16.
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