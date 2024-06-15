Стратегія "еластичної стрічки". Як насправді ЗСУ вдалося зупинити новий наступ РФ

Поки у США блокували важливу допомогу для України, бійцям ЗСУ довелося всіляко тягнути час, щоб зупинити росіян. Для цього захисники використали стратегію "еластичної стрічки".

Наступ РФ провалився завдяки кмітливості українських воїнів

Іноземні журналісти звертають увагу на те, що бійці ЗСУ почали активно використовувати стратегію "гнутись, але не ламатись" в очікуванні озброєння і боєприпасів від союзників Києва.

Попри те, що українським захисникам довелося поступитися частиною території, вони отримали змогу вести бойові дії з більш захищених позицій.

Україна розгорнула гнучку оборонну стратегію "еластичної стрічки", щоб виграти час, поки не буде краще озброєна і забезпечена, — йдеться в повідомленні. Поширити

Як стверджують бійці, вони ухвалювали болісні рішення про відхід на краще захищені позиції, щоб тримати оборону більш ефективно, а також врятувати життя своїх побратимів.

Аналітики звертають увагу на те, що в такій стратегії час грає на користь — можна поступитися невеликою територією, але згодом отримати більше.

ЗСУ засвоїли важливі уроки битви за Бахмут

Що важливо розуміти, нова стратегія контрастує з дев'ятимісячною битвою за місто Бахмут, де українські захисники зазнали шалених втрат, намагаючись захистити місто.

За словами першого заступника міністра оборони України Івана Гаврилюка, офіційний Київ вже бачить результати американської допомоги:

Перевага Росії в артилерії була 7 до 1 на початку року, але зараз вона знизилася до 5 до 1, — наголосив він. Поширити

Він також додав, що для знищення ворожої авіації Україні потрібно щонайменше 130 винищувачів F-16.