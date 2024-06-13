Навчання пілотів ЗСУ на F-16. Румунія покриє всі витрати

Румунія профінансує навчання українських пілотів на винищувачах F-16, які відбуватимуться на авіабазі Фетешть.

Усі витрати на навчання пілотів ЗСУ на F-16 покриє Міноборони Румунії

Румунія використає бюджет міністерства оборони для покриття витрат, які виникнуть унаслідок перебування українських пілотів та технічного персоналу на румунській авіабазі.

Насамперед ідеться про витрати на проживання, харчування, транспорт, паливо, спожите в процесі навчання, надання спеціального обладнання та інших супутніх товарів і послуг.

В опублікованому документі не наводиться оцінка витрат на навчання, але зазначається, що додаткове фінансування не потрібне на додачу до вже виділених коштів.

З огляду на чутливий характер робіт та послуг, які будуть укладені за контрактом, а також конфіденційний характер діяльності з підготовки українського персоналу, законодавство, що регулює державні закупівлі, не може бути застосоване, — йдеться в опублікованому документі Міністерства оборони Румунії. Поширити

У листопаді 2023 року на авіабазі Фетешть був відкритий навчальний центр F-16, де окрім українських пілотів, навчання також будуть проходити румунські.

Центр був створений спільно з іншими союзниками й компанією Lockheed Martin, яка є виробником цих американських бойових літаків. Він відповідає вимогам підготовки пілотів країн НАТО.

Тренування українських пілотів відбудуться ще у чотирьох країнах світу

Окрім Румунії, тренування українських пілотів відбуваються у США, Данії, Франції, а також Сполученому Королівстві.

Таке розподілення пов’язане з поетапністю цих тренувань та навчань. У Сполученому Королівські українські курсанти проходять вивчення теоретичного матеріалу, а також здійснюють свої перші польоти для отримання базової льотної підготовки.

У Франції пілоти вже проходять більш розширені навчання на навчально-тренувальних реактивних літаках Alpha Jet, які дозволять їм отримати потрібну кількість годин нальоту та краще звикнути до керування літака на більших швидкостях та з більшими розмірами.