За словами глави Міноборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, Україна може отримати перші винищувачі F-16 від Данії вже цього літа.
Головні тези:
- Поставки перших F-16 в Україну відбудуться цього літа, з поступовим зміцненням Повітряних сил ЗСУ.
- Можливість озброєння F-16 ракетами ATACMS відкриває нові можливості для української авіації у боротьбі з російською агресією.
- Аналіз аналітиків показує, що інтеграція ракет ATACMS під винищувачі F-16 є реальною, але потребує певних модифікацій та навчання екіпажів.
- Збільшення бойових можливостей української авіації може сприяти у зміцненні обороноздатності країни та перевазі в повітрі.
- Впровадження JTACMS під винищувачі F-16 демонструє підготовленість та перспективність у застосуванні високоточної ракетно-повітряної зброї.
Що відомо про терміни отримання Україною перших F-16 від західних партнерів
За її словами, спочатку F-16 Україні передасть Данія, а трохи згодом - Нідерланди.
Оллонгрен зазначила, що західні винищувачі не допоможуть Україні переломити хід розв’язаної Росією злочинної війни, однак значно посилять спроможності Повітряних сил ЗСУ.
Чи можна озброїти F-16 для України ракетами ATACMS
Як зазначають аналітики порталу Defense Express, спроможність інтегрувати американські далекобійні ракети ATACMS під винищувачі F-16 виглядає цілком реальною.
Це дасть змогу українській авіації атакувати цілі злочинної армії РФ на відстанях у понад 300 км.
При цьому аналітики припускають, що авіаційний варіант ATACMS може мати назву JTACMS, тобто Joint Tactical Missile System, оскільки першу планувалось створення ракети як для використання з землі, так і у повітрі.
За словами аналітиків, є проблеми із інтеграцією ATACMS під використання на винищувачах F-16, оскільки також необхідно внести зміни в алгоритми навігації ракети, яка буде стартувати вже не з параметрами нульової висоти та швидкості. А також навчити літак взаємодіяти з цим озброєнням.
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