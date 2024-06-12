Нідерланди назвали терміни поставок перших F-16 Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Нідерланди назвали терміни поставок перших F-16 Україні

F-16
Джерело:  Українська правда

За словами глави Міноборони Нідерландів Кайси Оллонгрен, Україна може отримати перші винищувачі F-16 від Данії вже цього літа. 

Головні тези:

  • Поставки перших F-16 в Україну відбудуться цього літа, з поступовим зміцненням Повітряних сил ЗСУ.
  • Можливість озброєння F-16 ракетами ATACMS відкриває нові можливості для української авіації у боротьбі з російською агресією.
  • Аналіз аналітиків показує, що інтеграція ракет ATACMS під винищувачі F-16 є реальною, але потребує певних модифікацій та навчання екіпажів.
  • Збільшення бойових можливостей української авіації може сприяти у зміцненні обороноздатності країни та перевазі в повітрі.
  • Впровадження JTACMS під винищувачі F-16 демонструє підготовленість та перспективність у застосуванні високоточної ракетно-повітряної зброї.

Що відомо про терміни отримання Україною перших F-16 від західних партнерів

Я очікую, що вже з літа цього року перші F-16 будуть доставлені в Україну, і відтоді постачання цих бойових літаків буде поставлене "на потік". Літаків буде дедалі більше, і це зміцнюватиме ваші Повітряні сили, - зазначила глава Міноборони Нідерландів.

За її словами, спочатку F-16 Україні передасть Данія, а трохи згодом - Нідерланди.

Оллонгрен зазначила, що західні винищувачі не допоможуть Україні переломити хід розв’язаної Росією злочинної війни, однак значно посилять спроможності Повітряних сил ЗСУ.

Ці винищувачі будуть надходити поступово. Бойове використання покаже їхню ефективність. Воно суттєво зміцнить Повітряні сили, і у якийсь момент це може призвести до вашої переваги в повітрі. Але це не може статися відразу, як ви отримаєте перші F-16. Тож, якщо хтось очікує негайного ефекту, то я раджу ставитися більш реалістично, - підкреслила очільниця Міноборони Нідерландів.

Чи можна озброїти F-16 для України ракетами ATACMS

Як зазначають аналітики порталу Defense Express, спроможність інтегрувати американські далекобійні ракети ATACMS під винищувачі F-16 виглядає цілком реальною.

Це дасть змогу українській авіації атакувати цілі злочинної армії РФ на відстанях у понад 300 км.

При цьому аналітики припускають, що авіаційний варіант ATACMS може мати назву JTACMS, тобто Joint Tactical Missile System, оскільки першу планувалось створення ракети як для використання з землі, так і у повітрі.

У 1984 році Повітряні сили США вийшли з проекту, а через два роки Ling-Temco-Vought виграв конкурс зі своєю версією MGM-140. Тобто на стадії проекту ATACMS планувався для повітряного пуску. Щобільше, його носієм також мав бути й F-16 у кількості двох одиниць. Але все що залишилось від цього проекту - пластикова модель у вкрай поганому стані, - йдеться у матеріалі видання.

За словами аналітиків, є проблеми із інтеграцією ATACMS під використання на винищувачах F-16, оскільки також необхідно внести зміни в алгоритми навігації ракети, яка буде стартувати вже не з параметрами нульової висоти та швидкості. А також навчити літак взаємодіяти з цим озброєнням.

JTACMS демонструє, що з високою долею вірогідності всі обрахунки та методи були вже опрацьовані у 80-х роках, - підкреслюють автори матеріалу.

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