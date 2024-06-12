По словам главы Минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, Украина может получить первые истребители F-16 от Дании уже этим летом.
Главные тезисы
- Украина может ожидать поставку первых истребителей F-16 от Дании уже этим летом, что укрепит ее Воздушные силы.
- Использование ракет ATACMS под F-16 позволит украинской авиации эффективно бороться с российской агрессией на больших расстояниях.
- Интеграция JTACMS на F-16 требует определенных модификаций и обучения экипажей, но открывает новые перспективы использования высокоточного вооружения.
- Постепенные поставки истребителей F-16 укрепят обороноспособность Украины и повысят ее шансы на преимущество в воздушных сражениях.
- Американские ракеты ATACMS могут стать частью вооружения F-16 для Украины, но интеграция требует серьезной работы по адаптации и взаимодействию с самолетом.
Что известно о сроках получения Украиной первых F-16 от западных партнеров
По ее словам, сначала F-16 Украине передаст Дания, а чуть позже – Нидерланды.
Оллонгрен отметила, что западные истребители не помогут Украине переломить ход развязанной Россией преступной войны, однако значительно усилят возможности Воздушных сил ВСУ.
Можно ли вооружить F-16 для Украины ракетами ATACMS
Как отмечают аналитики портала Defense Express, способность интегрировать американские дальнобойные ракеты ATACMS под истребители F-16 выглядит вполне реальной.
Это позволит украинской авиации атаковать цели преступной армии РФ на расстояниях более 300 км.
При этом аналитики предполагают, что авиационный вариант ATACMS может называться JTACMS, то есть Joint Tactical Missile System, поскольку первое планировалось создание ракеты как для использования с земли, так и в воздухе.
По словам аналитиков, есть проблемы с интеграцией ATACMS при использовании на истребителях F-16, поскольку также необходимо внести изменения в алгоритмы навигации ракеты, которая будет стартовать уже не с параметрами нулевой высоты и скорости. А также научить самолет взаимодействовать с этим вооружением.
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