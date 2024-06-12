По словам главы Минобороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, Украина может получить первые истребители F-16 от Дании уже этим летом.

Что известно о сроках получения Украиной первых F-16 от западных партнеров

Я ожидаю, что уже с лета этого года первые F-16 будут доставлены в Украину и с тех пор поставки этих боевых самолетов будут поставлены "на поток". Самолетов будет все больше и это будет укреплять ваши Воздушные силы, - отметила глава Минобороны Нидерландов. Поделиться

По ее словам, сначала F-16 Украине передаст Дания, а чуть позже – Нидерланды.

Оллонгрен отметила, что западные истребители не помогут Украине переломить ход развязанной Россией преступной войны, однако значительно усилят возможности Воздушных сил ВСУ.

Эти истребители будут поступать постепенно. Боевое внедрение покажет их эффективность. Оно существенно укрепит воздушные силы, и в какой-то момент это может привести к вашему преимуществу в воздухе. Но это не может произойти сразу, как вы получите первый F-16. Так что, если кто-то ожидает немедленного эффекта, то я советую относиться более реалистично, - подчеркнула глава Минобороны Нидерландов. Поделиться

Можно ли вооружить F-16 для Украины ракетами ATACMS

Как отмечают аналитики портала Defense Express, способность интегрировать американские дальнобойные ракеты ATACMS под истребители F-16 выглядит вполне реальной.

Это позволит украинской авиации атаковать цели преступной армии РФ на расстояниях более 300 км.

При этом аналитики предполагают, что авиационный вариант ATACMS может называться JTACMS, то есть Joint Tactical Missile System, поскольку первое планировалось создание ракеты как для использования с земли, так и в воздухе.

В 1984 году воздушные силы США вышли из проекта, а через два года Ling-Temco-Vought выиграл конкурс со своей версией MGM-140. То есть, на стадии проекта ATACMS планировался для воздушного пуска. Более того, его носителем также должен быть и F-16 в количестве двух единиц. Но все, что осталось от этого проекта - пластиковая модель в крайне плохом состоянии, - говорится в материале издания. Поделиться

По словам аналитиков, есть проблемы с интеграцией ATACMS при использовании на истребителях F-16, поскольку также необходимо внести изменения в алгоритмы навигации ракеты, которая будет стартовать уже не с параметрами нулевой высоты и скорости. А также научить самолет взаимодействовать с этим вооружением.