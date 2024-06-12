Почему часть украинских F-16 будет базироваться за границей — объяснение эксперта

В Воздушных силах ВСУ заявили, что часть украинских истребителей F-16 будет базироваться за границей. Они останутся в центрах для подготовки наших пилотов и авиационного персонала.
Главные тезисы
- Ограничение пропускной способности и сложность обслуживания западных самолетов влияют на решение базировать часть украинских F-16 за границей.
- Условия выполнения боевых задач наряду с линией фронта в соседних странах не отвечают требованиям эффективности использования истребителей F-16.
- Ремонт и обслуживание самолетов требует соблюдения золотого стандарта, условиями которого в Украине невозможно обеспечить на 100%.
- Дефицит противовоздушной обороны в Украине и необходимость хорошо защищенных аэродромов также влияют на решение по базированию части F-16 за рубежом.
- Для достижения преимущества в воздухе Украине необходим комплексный подход, который будет включать в себя не только истребители F-16, но и средства РЭБ, системы ПВО и другие элементы.
Почему часть украинских F-16 будет базироваться за границей
Эксперт объяснил, что наши самолеты, которые будут за границей, не смогут при необходимости оперативно вылетать на боевые задачи рядом с линией фронта.
При этом боевой радиус действия F-16 составляет около 500-600 км. Потому боевые полеты из соседних стран технически невозможны.
Как сказал Киричевский, проводить ремонт и обслуживание самолетов нужно после каждые 400 летных часов.
Еще одна причина, почему часть F-16 покинут за границей, это дефицит ПВО в Украине. Аэродром, на котором они будут базироваться, должен быть хорошо защищен.
Истребители для Украины
Четыре страны подтвердили планы передать Украине американские истребители F-16.
Для того чтобы изменить ситуацию на поле боя и завоевать преимущество в воздухе, Украине недостаточно только одних западных истребителей F-16. Это должен быть целостный комплекс вместе с использованием средств РЭБ, систем ПВО и других средств, пояснил начальник авиации Командование Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.
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