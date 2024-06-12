Почему часть украинских F-16 будет базироваться за границей — объяснение эксперта

В Воздушных силах ВСУ заявили, что часть украинских истребителей F-16 будет базироваться за границей. Они останутся в центрах для подготовки наших пилотов и авиационного персонала.

Почему часть украинских F-16 будет базироваться за границей

Есть определенные ограничения по пропускной способности осваивать новые самолеты. Эргономика работы на западных самолетах более сложна, чем на советских. Однако мы и в этом все равно показываем очень хорошие результаты. К примеру, румыны 30 самолетов F-16 купили в Норвегии за полмиллиарда долларов еще в ноябре 2021 года. Но начали получать их только весной этого года. То есть румыны заплатили деньги за самолеты, которые формально были не нужны и два года ждали. И сейчас они еще только учатся летать на них, — рассказал эксперт информационно-консалтингового агентства Defense Express Иван Киричевский. Поделиться

Эксперт объяснил, что наши самолеты, которые будут за границей, не смогут при необходимости оперативно вылетать на боевые задачи рядом с линией фронта.

Такие предположения и идеи упираются в один важный момент: это будет слишком далеко до фронта. К примеру, аэропорт Ряшев (он же Жешув) — основной хаб — находится примерно в тысячи километров от линии фронта. То есть истребитель сожжет все топливо, пока туда долетит. А аэродромы, откуда могли бы реально взлетать истребители F-16, на территории Польши или Румынии находятся еще дальше, добавил Киричевский. Поделиться

При этом боевой радиус действия F-16 составляет около 500-600 км. Потому боевые полеты из соседних стран технически невозможны.

Если исходить из того, что буквально было заявлено начальником авиации Командование Воздушных сил ВСУ Сергеем Голубцовым, он сказал, что эти самолеты будут стоять и будут храниться, во-первых, как резерв. Во-вторых, как замена другим бортам, которые будут отправлять на техническое обслуживание. В-третьих, на случай потери бортов. Думаю, именно таковы и есть настоящие мотивы и причины, — отметил эксперт. Поделиться

Как сказал Киричевский, проводить ремонт и обслуживание самолетов нужно после каждые 400 летных часов.

Это в лучшем случае спустя каждые полгода. Если это игнорировать, мы можем оказаться в такой ситуации, как Ирак. В 2021 году, когда ему пришлось вести борьбу с ИГИЛом, у него ни один из 30 F-16 не летал. Кроме того, золотым стандартом по обслуживанию F-16 считается, что по крайней мере 70% парка трудоспособны. А в наших условиях нам придется держать этот показатель на 100%. Соответственно, держать самолеты в резерве потребуется, подытожил он. Поделиться

Еще одна причина, почему часть F-16 покинут за границей, это дефицит ПВО в Украине. Аэродром, на котором они будут базироваться, должен быть хорошо защищен.

Истребители для Украины

Четыре страны подтвердили планы передать Украине американские истребители F-16.

Для того чтобы изменить ситуацию на поле боя и завоевать преимущество в воздухе, Украине недостаточно только одних западных истребителей F-16. Это должен быть целостный комплекс вместе с использованием средств РЭБ, систем ПВО и других средств, пояснил начальник авиации Командование Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов.