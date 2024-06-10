Что известно о получении Украиной вооружения вместе с F-16

Мы надеемся, что так будет. По тем тактико-техническим характеристикам, которые нам сообщают, есть серия самолетов, в которых именно HARM будут применяться благодаря сенсорам, которые есть в самолете. То есть, уже не будет пуска ракеты в надежде, что включится ПВО, а будет пуск именно тогда, когда средство на земле включается и излучает. Поэтому это, конечно, будет более эффективно, поскольку не будет пуска ракеты по неработающему средству ПВО, – объясняет Голубцов. Поделиться

Он отметил, что все F-16, которые должна получить Украина, были модернизированы.

Там стоит улучшенный прицел для обнаружения воздушных целей. Вместе с самолетами будет предоставляться специальный контейнер, позволяющий находить и наводить ракеты, бомбы на наземные цели, - добавил командующий авиацией ПС ВСУ. Поделиться

Он также подчеркнул, что истребители для Украины были модернизированы именно для использования высокоточного оружия.

Конечно, мы ожидаем, что использование именно высокоточного оружия позволит поражать те цели, которые нужны для победы, для продвижения наших наземных войск к государственной границе и освобождения наших территорий, - подчеркнул Голубцов. Поделиться

Он также отметил, что не хотел бы раскрывать детали по радарам, которые будут установлены на самолеты F-16 для Украины.

Пилоты, которые сейчас проходят обучение за границей, все поражены устойчивостью работы прицелов. Они работают безотказно, находят цели от беспилотника до самолета. Дальности не буду говорить какие-нибудь, но там используется ракета, всем известная, АИМ-120, и дальности ее впечатления, скажем так, по некоторым данным, до 180 км плюс. Главное сначала попытаться самим, как это работает, а затем разработать тактику, при которой мы сможем выполнить то, о чем я говорил. Нам нужно сначала сделать так, чтобы на головы наших воинов на линии столкновения, на мирные города, такие как Харьков, Сумы, Запорожье, не падали КАБы, а затем отгонять и истребители, - подчеркнул Голубцов. Поделиться

В качестве ВСУ используют высокоточные ракеты Storm Shadow и Scalp при ударах по РФ.

Эффективность самого оружия не изменилась, но мы научились лучше его использовать. Маршруты выбираются неожиданными для россиян. Вместе с Storm Shadow и Scalp используются ракеты-обманки, имитирующие полеты, но они истощают их систему ПВО, отвлекают от настоящих ракет, достигающих целей. Очень показательно это можно увидеть в Луганской, Донецкой областях, на территории оккупированного Крыма и в пределах Черного моря. Все видят, что сейчас там россияне значительно сдали свои позиции, - отмечает руководитель авиации ПС ВСУ. Поделиться

По словам начальника авиации, эффективность этих боеприпасов очень высока, хотя бывает и так, что россияне сбивают их средствами ПВО.

Поэтому чем больше ВСУ будут давать отвлекающие цели, тем больше шансов, что эти ракеты дойдут до цели. Наши военные используют для этого БПЛА, ракеты HARM противорадиолокационные, чтобы заставить исключиться средства ПВО противника, а также ракеты-обманки MALD.

Одним из ярких примеров использования Storm Shadow и Scalp является удар по штабу Черноморского флота в оккупированном Крыму.

Я не могу сказать, насколько это сложно, потому что когда ты всю жизнь учишься этому делу, это для тебя просто работа. Но скажу, что привлечены к планированию очень много составляющих. Это совместная работа ГУР, СБУ, работа офицеров Генерального штаба. Сначала нужно точно определить цель – актуальная или неактуальная, насколько она в настоящее время критическая. Бывает так, что мы спланировали, но пока шел процесс планирования, цель уже неактуальна, отменяется. Процесс несложный, но требует согласованности со многих сторон. И это комплекс, – подчеркнул Голубцов. Поделиться

Он добавил, что если идет Storm Shadow или Scalp, то военные прекрасно понимают, что рядом с ними работает ГУР, артиллерия HIMARS, радиоэлектронные средства, подавляющие в районе линии боевого столкновения, чтобы наши ракеты могли пройти.

Эти ракеты были сделаны под существующую платформу на Западе. И, конечно, там в кабине пилота уже были соответствующие мониторы отражения готовности этих средств, мониторы отображения самих целей, если это в поле зрения локатора, а также органы управления этим оружием. На наших самолетах пришлось это делать. Некоторые самолеты более приспособлены к переоборудованию, например Миг-29. Самолеты Су-27 более сложны. Но это все делается благодаря нашим инженерам и с помощью производителей, партнеров, – отметил Голубцов. Поделиться

По его словам, если бы эти ракеты использовались на самолетах западного производства, их программирование можно было осуществлять прямо в полете, получая информацию о цели непосредственно онлайн и на борту самолета.

Такая возможность появится при получении F-16.