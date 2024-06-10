По словам руководителя авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергея Голубцова, поставки истребителей F-16 повысят использование ракет HARM и высокоточных бомб JDAM.
Главные тезисы
- Поставки Украине F-16 повысят эффективность ракет HARM и высокоточных бомб JDAM
- Модернизированные F-16 получат улучшенный прицел для обнаружения целей и специальные контейнеры для наведения на наземные объекты
- Использование высокоточного оружия, такого как ракеты Storm Shadow и Scalp, позволяет Украине успешно сражаться и поддерживать операции на линии фронта
- Высокоточные ракеты и бомбы обеспечат эффективные удары по позициям противника и помогут поддержать наступление наземных войск
- Использование F-16 с современным вооружением будет способствовать выполнению стратегических задач в условиях современных угроз и конфликтов
Что известно о получении Украиной вооружения вместе с F-16
Он отметил, что все F-16, которые должна получить Украина, были модернизированы.
Он также подчеркнул, что истребители для Украины были модернизированы именно для использования высокоточного оружия.
Он также отметил, что не хотел бы раскрывать детали по радарам, которые будут установлены на самолеты F-16 для Украины.
В качестве ВСУ используют высокоточные ракеты Storm Shadow и Scalp при ударах по РФ.
По словам начальника авиации, эффективность этих боеприпасов очень высока, хотя бывает и так, что россияне сбивают их средствами ПВО.
Поэтому чем больше ВСУ будут давать отвлекающие цели, тем больше шансов, что эти ракеты дойдут до цели. Наши военные используют для этого БПЛА, ракеты HARM противорадиолокационные, чтобы заставить исключиться средства ПВО противника, а также ракеты-обманки MALD.
Одним из ярких примеров использования Storm Shadow и Scalp является удар по штабу Черноморского флота в оккупированном Крыму.
Он добавил, что если идет Storm Shadow или Scalp, то военные прекрасно понимают, что рядом с ними работает ГУР, артиллерия HIMARS, радиоэлектронные средства, подавляющие в районе линии боевого столкновения, чтобы наши ракеты могли пройти.
По его словам, если бы эти ракеты использовались на самолетах западного производства, их программирование можно было осуществлять прямо в полете, получая информацию о цели непосредственно онлайн и на борту самолета.
Такая возможность появится при получении F-16.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-