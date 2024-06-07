Что необходимо ВСУ для эффективного использования F-16 — объяснение экспертов
Категория
Украина
Дата публикации

Что необходимо ВСУ для эффективного использования F-16 — объяснение экспертов

F-16
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Источник:  ISW

Ограничения возможностей странами-союзниками по подготовке пилотов на истребителях F-16 негативно повлияют на способность Вооруженных сил Украины эффективно использовать эти военные самолеты в будущем.

Главные тезисы

  • Ограничение подготовки пилотов на F-16 может негативно отразиться на эффективности Вооруженных сил Украины.
  • Украине нужно подготовить достаточное количество пилотов для полноценной эскадрильи F-16.
  • Для максимально эффективной поддержки наземных операций ВСУ важно уничтожить ПВО на территории России и получить необходимое количество самолетов типа F-16.
  • Истребители F-16 могут обеспечить Украине скрытое преимущество на фронте и улучшить обороноспособность страны.
  • Украина требует от США и других стран усилить подготовку пилотов для эффективного использования поступлений F-16.

Что помешает Украине эффективно использовать F-16

В частности, указывалось, что американские, датские и румынские учебные центры могут подготовить ограниченное количество украинских пилотов F-16. Проблемой стала нехватка доступных мест для обучения военных в тренировочных центрах.

Как объяснили эксперты, полноценная эскадрилья из 20 самолетов нуждается в 40 пилотах. Однако у Украины будет такое количество специалистов только в конце 2025 года. До этого времени наша армия не сможет максимально эффективно использовать все полученные истребители.

Для максимально эффективной поддержки наземных операций, Воздушные силы ВСУ должны уничтожить достаточное количество средств ПВО на территории России с помощью ракет дальнего радиуса действия, подготовить достаточное количество пилотов F-16, а также получить своевременную поставку и достаточное количество самолетов этого типа, — добавили в отчете ISW.

Истребители F-16 для Украины.

F-16 — это истребители, которые могут появиться незаметно. Российские оккупанты узнают об их появлении в украинском небе только за ракетами, которые к ним зайдут, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.

Украинские воины за последние два месяца настолько сильно проредили российскую систему противовоздушной обороны, лишая противника возможности шпионить, что украинцам уже можно передавать F-16, и они даже могут использовать их на поле боя, рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

На днях сообщалось, что украинские должностные лица требуют от США и других стран усилить подготовку пилотов для истребителей F-16. Киев отмечает, что действующая программа не выпускает достаточное количество летчиков для управления истребителями, которые вскоре получат ВСУ.

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