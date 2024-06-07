Что необходимо ВСУ для эффективного использования F-16 — объяснение экспертов

Ограничения возможностей странами-союзниками по подготовке пилотов на истребителях F-16 негативно повлияют на способность Вооруженных сил Украины эффективно использовать эти военные самолеты в будущем.
Главные тезисы
- Ограничение подготовки пилотов на F-16 может негативно отразиться на эффективности Вооруженных сил Украины.
- Украине нужно подготовить достаточное количество пилотов для полноценной эскадрильи F-16.
- Для максимально эффективной поддержки наземных операций ВСУ важно уничтожить ПВО на территории России и получить необходимое количество самолетов типа F-16.
- Истребители F-16 могут обеспечить Украине скрытое преимущество на фронте и улучшить обороноспособность страны.
- Украина требует от США и других стран усилить подготовку пилотов для эффективного использования поступлений F-16.
Что помешает Украине эффективно использовать F-16
В частности, указывалось, что американские, датские и румынские учебные центры могут подготовить ограниченное количество украинских пилотов F-16. Проблемой стала нехватка доступных мест для обучения военных в тренировочных центрах.
Как объяснили эксперты, полноценная эскадрилья из 20 самолетов нуждается в 40 пилотах. Однако у Украины будет такое количество специалистов только в конце 2025 года. До этого времени наша армия не сможет максимально эффективно использовать все полученные истребители.
Истребители F-16 для Украины.
F-16 — это истребители, которые могут появиться незаметно. Российские оккупанты узнают об их появлении в украинском небе только за ракетами, которые к ним зайдут, считает военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан.
Украинские воины за последние два месяца настолько сильно проредили российскую систему противовоздушной обороны, лишая противника возможности шпионить, что украинцам уже можно передавать F-16, и они даже могут использовать их на поле боя, рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
На днях сообщалось, что украинские должностные лица требуют от США и других стран усилить подготовку пилотов для истребителей F-16. Киев отмечает, что действующая программа не выпускает достаточное количество летчиков для управления истребителями, которые вскоре получат ВСУ.
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