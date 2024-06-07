Що необхідно ЗСУ для ефективного використання F-16 — пояснення експертів

Обмеження можливостей країнами-союзниками з підготовки пілотів на винищувачах F-16, негативно вплинуть на здатність Збройних сил України ефективно використовувати ці військові літаки у майбутньому.

Що завадить Україні ефективно використовувати F-16

Зокрема вказувалось, що американські, данські та румунські навчальні центри можуть підготувати обмежену кількість українських пілотів F-16. Проблемою став брак доступних місць для навчання військових у тренувальних центрах.

Як пояснили експерти, повноцінна ескадрилья з 20 літаків потребує 40 пілотів. Однак Україна матиме таку кількість спеціалістів лише наприкінці 2025 року. До того часу наша армія не зможе максимально ефективно використовувати усі отримані винищувачі.

Для максимально ефективної підтримки наземних операцій, Повітряні сили ЗСУ мають знищити достатню кількість засобів ППО на території Росії за допомогою ракет дальнього радіусу дії, підготувати достатню кількість пілотів F-16, а також отримати своєчасну поставку і достатню кількість літаків цього типу, — додали у звіті ISW. Поширити

Винищувачі F-16 для України

F-16 — це винищувачі, які можуть з'явитися непомітно. Російські окупанти дізнаються про їхню появу в українському небі тільки за тими ракетами, які до них зайдуть, вважає військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

Українські воїни упродовж останніх двох місяців настільки сильно прорідили російську систему протиповітряної оборони, позбавляючи супротивника можливості шпигувати, що українцям вже можна передавати F-16, і вони навіть можуть використовувати їх на полії бою, розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.