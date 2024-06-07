Що необхідно ЗСУ для ефективного використання F-16 — пояснення експертів
Категорія
Україна
Дата публікації

Що необхідно ЗСУ для ефективного використання F-16 — пояснення експертів

F-16
Джерело:  ISW

Обмеження можливостей країнами-союзниками з підготовки пілотів на винищувачах F-16, негативно вплинуть на здатність Збройних сил України ефективно використовувати ці військові літаки у майбутньому.

Головні тези:

  • Обмеження підготовки пілотів на F-16 може негативно вплинути на ефективність Збройних сил України.
  • Україні потрібно підготувати достатню кількість пілотів для повноцінної ескадрильї F-16.
  • Для максимально ефективної підтримки наземних операцій ЗСУ важливо знищити засоби ППО на території Росії та отримати необхідну кількість літаків типу F-16.
  • Винищувачі F-16 можуть забезпечити Україні таїться перевагу на фронті та покращити обороноздатність країни.
  • Україна вимагає від США та інших країн посилити підготовку пілотів, щоб ефективно використовувати надходження F-16.

Що завадить Україні ефективно використовувати F-16

Зокрема вказувалось, що американські, данські та румунські навчальні центри можуть підготувати обмежену кількість українських пілотів F-16. Проблемою став брак доступних місць для навчання військових у тренувальних центрах.

Як пояснили експерти, повноцінна ескадрилья з 20 літаків потребує 40 пілотів. Однак Україна матиме таку кількість спеціалістів лише наприкінці 2025 року. До того часу наша армія не зможе максимально ефективно використовувати усі отримані винищувачі.

Для максимально ефективної підтримки наземних операцій, Повітряні сили ЗСУ мають знищити достатню кількість засобів ППО на території Росії за допомогою ракет дальнього радіусу дії, підготувати достатню кількість пілотів F-16, а також отримати своєчасну поставку і достатню кількість літаків цього типу, — додали у звіті ISW.

Винищувачі F-16 для України

F-16 — це винищувачі, які можуть з'явитися непомітно. Російські окупанти дізнаються про їхню появу в українському небі тільки за тими ракетами, які до них зайдуть, вважає військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

Українські воїни упродовж останніх двох місяців настільки сильно прорідили російську систему протиповітряної оборони, позбавляючи супротивника можливості шпигувати, що українцям вже можна передавати F-16, і вони навіть можуть використовувати їх на полії бою, розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

Днями повідомлялось, що українські посадовці вимагають від США та інших країн посилити підготовку пілотів для винищувачів F-16. Київ наголошує, що чинна програма не випускає достатньої кількості льотчиків для керування винищувачами, які незабаром отримають ЗСУ.

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