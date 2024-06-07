Що необхідно ЗСУ для ефективного використання F-16 — пояснення експертів

Обмеження можливостей країнами-союзниками з підготовки пілотів на винищувачах F-16, негативно вплинуть на здатність Збройних сил України ефективно використовувати ці військові літаки у майбутньому.
Головні тези:
- Обмеження підготовки пілотів на F-16 може негативно вплинути на ефективність Збройних сил України.
- Україні потрібно підготувати достатню кількість пілотів для повноцінної ескадрильї F-16.
- Для максимально ефективної підтримки наземних операцій ЗСУ важливо знищити засоби ППО на території Росії та отримати необхідну кількість літаків типу F-16.
- Винищувачі F-16 можуть забезпечити Україні таїться перевагу на фронті та покращити обороноздатність країни.
- Україна вимагає від США та інших країн посилити підготовку пілотів, щоб ефективно використовувати надходження F-16.
Що завадить Україні ефективно використовувати F-16
Зокрема вказувалось, що американські, данські та румунські навчальні центри можуть підготувати обмежену кількість українських пілотів F-16. Проблемою став брак доступних місць для навчання військових у тренувальних центрах.
Як пояснили експерти, повноцінна ескадрилья з 20 літаків потребує 40 пілотів. Однак Україна матиме таку кількість спеціалістів лише наприкінці 2025 року. До того часу наша армія не зможе максимально ефективно використовувати усі отримані винищувачі.
Винищувачі F-16 для України
F-16 — це винищувачі, які можуть з'явитися непомітно. Російські окупанти дізнаються про їхню появу в українському небі тільки за тими ракетами, які до них зайдуть, вважає військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.
Українські воїни упродовж останніх двох місяців настільки сильно прорідили російську систему протиповітряної оборони, позбавляючи супротивника можливості шпигувати, що українцям вже можна передавати F-16, і вони навіть можуть використовувати їх на полії бою, розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
Днями повідомлялось, що українські посадовці вимагають від США та інших країн посилити підготовку пілотів для винищувачів F-16. Київ наголошує, що чинна програма не випускає достатньої кількості льотчиків для керування винищувачами, які незабаром отримають ЗСУ.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-