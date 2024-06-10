Що відомо про отримання Україною озброєння разом з F-16

Ми сподіваємося, що так і буде. По тих тактико-технічних характеристиках, які нам повідомляють, є серія літаків, в яких саме HARM будуть застосовуватись завдяки тим сенсорам, які є в літаку. Тобто вже не буде пуску ракети в надії, що включиться ППО, а буде пуск саме тоді, коли засіб на землі включається і випромінює. Тому це, звичайно, буде ефективніше, оскільки не буде пуску ракети по непрацюючому засобу ППО, — пояснює Голубцов. Поширити

Він зазначив, що всі F-16, які має отримати Україна, були модернізовані.

Там стоїть покращений приціл для виявлення повітряних цілей. Разом з літаками буде надаватися спеціальний контейнер, який дозволяє знаходити і наводити ракети, бомби на наземні цілі, — додав командувач авіації ПС ЗСУ. Поширити

Він також підкреслив, що винищувачі для України були модернізовані саме для використання високоточної зброї.

Звичайно, ми очікуємо, що використання саме високоточної зброї дозволить нам вражати ті цілі, які потрібні для перемоги, для просування наших наземних військ до державного кордону і визволення наших територій, — підкреслив Голубцов. Поширити

Він також зазначив, що не хотів би розкривати деталі щодо радарів, які будуть встановлені на літаки F-16 для України.

Пілоти, які зараз проходять навчання за кордоном, вони всі вражені стійкістю роботи прицілів. Вони працюють безвідмовно, вони знаходять цілі від безпілотника до літака. Дальності не буду казати які, але там використовується ракета, всім відома, АІМ-120, і дальності її враження, скажімо так, по деяких даних, до 180 км плюс. Головне спочатку спробувати самим, як це працює, а потім розробити тактику, при якій ми зможемо виконати те, про що я говорив. Нам треба спочатку зробити так, щоб на голови наших воїнів на лінії зіткнення, на мирні міста, такі як Харків, Суми, Запоріжжя, не падали КАБи, а потім далі відганяти і винищувачі, — наголосив Голубцов. Поширити

Як ЗСУ використовують високоточні ракети Storm Shadow i Scalp під час ударів по РФ

Ефективність самої зброї не змінилася, але ми навчилися краще її використовувати. Маршрути обираються несподіваними для росіян. Разом із Storm Shadow i Scalp використовуються ракети-обманки, які імітують польоти, але вони виснажують їхню систему ППО, відволікають від справжніх ракет, які досягають цілей. Дуже показово це все можна побачити у Луганській, Донецькій областях, на території окупованого Криму і в межах Чорного моря. Всі бачать, що зараз там росіяни значно-значно здали свої позиції, — зазначає керівник авіації ПС ЗСУ. Поширити

За словами начальника авіації, ефективність цих боєприпасів дуже висока, хоча буває й так, що росіяни збивають їх засобами ППО.

Тому чим більше ЗСУ даватимуть відволікаючих цілей, тим більше шансів, що ці ракети дійдуть до цілі. Наразі наші військові використовують для цього БПЛА, ракети HARM протирадіолокаційні, щоб змусити виключитися засоби ППО противника, а також ракети-обманки MALD.

Одним з яскравих прикладів використання Storm Shadow i Scalp є удар по штабу Чорноморського флоту в окупованому Криму.

Я не можу сказати, наскільки це складно, тому що коли ти все життя вчишся цій справі, то це для тебе просто робота. Але скажу, що залучені до планування дуже-дуже багато складових. Це спільна робота ГУР, СБУ, це робота офіцерів Генерального штабу. Спочатку треба точно визначити ціль — актуальна чи неактуальна, наскільки вона на цей час критична. Буває так, що ми спланували, але поки йшов процес планування, ціль вже неактуальна, відміняється. Процес нескладний, але він потребує узгодженості з багатьох сторін. І це комплекс, — підкреслив Голубцов. Поширити

Він додав, що якщо йде Storm Shadow або Scalp, то військові прекрасно розуміють, що поруч з ними працює ГУР, артилерія HIMARS, радіоелектронні засоби, які пригнічують в районі лінії бойового зіткнення, щоб наші ракети могли пройти.

Ці ракети були зроблені під вже існуючу платформу на Заході. І, звичайно, там в кабіні пілота вже були відповідні монітори відображення готовності цих засобів, монітори відображення самих цілей, якщо це в полі зору локатора, і також органи управління цією зброєю. На наших літаках довелося це все робити. Деякі літаки більш пристосовані до переобладнання, наприклад, Міг-29. Літаки Су-27 більш складні. Але це все робиться завдяки нашим інженерам і за допомогою виробників, партнерів, — зазначив Голубцов. Поширити

За його словами, якби ці ракети використовувались на літаках західного виробництва, їх програмування можна було б здійснювати прямо в польоті, отримуючи інформацію про ціль безпосередньо онлайн і на борту літака.

Така можливість з’явиться із отриманням F-16.