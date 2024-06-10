За словами керівника авіації командування Повітряних сил ЗСУ Сергія Голубцова, поставки винищувачів F-16 підвищать використання ракет HARM і високоточних бомб JDAM.
Головні тези:
- Україна отримає озброєння разом з винищувачами F-16, серед якого ракети HARM та високоточні бомби JDAM.
- Модернізовані F-16 матимуть покращений приціл для виявлення повітряних цілей та спеціальні контейнери для наведення на наземні об'єкти.
- Використання винищувачів F-16 з високоточною зброєю дозволить бити по стратегічно важливим цілям та підтримувати перемогу на лінії фронту.
- За допомогою високоточних ракет Storm Shadow і Scalp удари по позиціях противника відбуваються з великою ефективністю та з використанням ракет-обманок для підтримки.
- Використання сучасної зброї на винищувачах сприятиме успішним операціям підтримки наземних військ та виконанню стратегічних завдань в умовах сучасних загроз та конфліктів.
Що відомо про отримання Україною озброєння разом з F-16
Він зазначив, що всі F-16, які має отримати Україна, були модернізовані.
Він також підкреслив, що винищувачі для України були модернізовані саме для використання високоточної зброї.
Він також зазначив, що не хотів би розкривати деталі щодо радарів, які будуть встановлені на літаки F-16 для України.
Як ЗСУ використовують високоточні ракети Storm Shadow i Scalp під час ударів по РФ
За словами начальника авіації, ефективність цих боєприпасів дуже висока, хоча буває й так, що росіяни збивають їх засобами ППО.
Тому чим більше ЗСУ даватимуть відволікаючих цілей, тим більше шансів, що ці ракети дійдуть до цілі. Наразі наші військові використовують для цього БПЛА, ракети HARM протирадіолокаційні, щоб змусити виключитися засоби ППО противника, а також ракети-обманки MALD.
Одним з яскравих прикладів використання Storm Shadow i Scalp є удар по штабу Чорноморського флоту в окупованому Криму.
Він додав, що якщо йде Storm Shadow або Scalp, то військові прекрасно розуміють, що поруч з ними працює ГУР, артилерія HIMARS, радіоелектронні засоби, які пригнічують в районі лінії бойового зіткнення, щоб наші ракети могли пройти.
За його словами, якби ці ракети використовувались на літаках західного виробництва, їх програмування можна було б здійснювати прямо в польоті, отримуючи інформацію про ціль безпосередньо онлайн і на борту літака.
Така можливість з’явиться із отриманням F-16.
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