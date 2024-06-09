Politico дізнався про кількість майбутніх пілотів F-16 для ЗСУ

У ВПС США офіційно заявили, що у них немає місць для підготовки більше ніж 12 пілотів за 2023−2024 роки. Данія підготує вісім пілотів до кінця року. А у Румунії лише тривають підготовчі заходи для початку навчання.

Україна вимагає від країн — партнерів та інших країн активізувати підготовку пілотів F-16

Україна заявляє, що має 30 пілотів, які мають право негайно розпочати навчання в США. Проте, за словами трьох осіб, безпосередньо знайомих із запитом, адміністрація Байдена заявила Києву, що у її програмі в Аризоні немає місць для прийому понад 12 пілотних стажистів одночасно.

У Данії та Румунії є аналогічна проблема з доступними місцями для навчання.

Тож очікується, що до кінця цього року лише 20 українських пілотів F-16 закінчать навчання.

Один із колишніх чиновників повідомив, що з такими темпами в України не буде повної ескадрильї підготовлених пілотів до кінця 2025 року.

Американські військові різних щаблів зараз наголошують, що F-16 мало що змінять у російсько-українській війні. Що спершу їхня місія обмежуватиметься збиттям ракет та дронів і що до лінії фронту вони не наближатимуться, адже там засоби російської РЕБ легко їх збиватимуть.

Утім, це правда лише для невеликої кількості літаків, стверджують співрозмовники видання.

Якщо повна ескадрилья F-16 буде залучена в операції, скажімо, на Харківщині, розподіливши між собою завдання, то вони зможуть завдати ефективного ураження ворогу, зокрема й на його території.

У цьому чимало залежить і від ракет, які виділять для переданих Україні літаків. Зараз країни Заходу вже домовляються між собою, скільки ракет яка з них готова виділити Україні, щоб не спустошувати власні склади.

Макрон пообіцяв передати Україні військові літаки Mirage 2000

ЗСУ підсиляться французькими літаками. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє Le Figaro.

Франція допомагає українцям чинити опір, але ми не хочемо ескалації. Еммануель Макрон Президент Франції

Макрон додав, що 7 червня під час його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським він збирається розпочати нову співпрацю.

Йдеться про надання Україні літаків Mirage 2000, а також навчання пілотів.

За його словами, стартує програма підготовки пілотів, щоб вони були готові до кінця року.