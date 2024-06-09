Politico узнал количество будущих пилотов F-16 для ВСУ

В ВВС США официально заявили, что у них нет мест для подготовки более 12 пилотов за 2023-2024 годы. Дания подготовит восемь пилотов к концу года. А в Румынии продолжаются подготовительные мероприятия для начала обучения.
Главные тезисы
- Подготовка будущих пилотов F-16 в Дании и Румынии также сталкивается с проблемой доступности мест для обучения.
- Помощь от Франции, включая передачу военных самолетов Mirage 2000 и программу подготовки пилотов, может значительно усилить ВСУ.
- Эксперты убеждены, что наличие полной эскадрильи F-16 позволит Украине эффективно действовать на фронте и обеспечивать государственную безопасность.
- Американские военные подчеркивают, что F-16 смогут наносить удары врагу, исключив ракеты и дроны из боя, но не будут приближаться к линии фронта из-за возможных угроз со стороны российской РЭБ.
Украина требует от стран-партнеров и других стран активизировать подготовку пилотов F-16
Украина заявляет, что имеет 30 пилотов, имеющих право немедленно начать обучение в США. Однако, по словам трех человек, непосредственно знакомых с запросом, администрация Байдена заявила Киеву, что в ее программе в Аризоне нет мест для приема более 12 пилотных стажеров одновременно.
В Дании и Румынии есть аналогичная проблема с доступными местами для обучения.
Ожидается, что до конца этого года только 20 украинских пилотов F-16 закончат обучение.
Один из бывших чиновников сообщил, что с такими темпами у Украины не будет полной эскадрильи подготовленных пилотов до конца 2025 года.
Американские военные разных ступеней сейчас подчеркивают, что F-16 мало что изменят в российско-украинской войне. Что сначала их миссия будет ограничиваться сбитием ракет и дронов и что к линии фронта они не будут приближаться, ведь средства российской РЭБ легко их будут сбивать.
Впрочем, это правда только для небольшого количества самолетов, утверждают собеседники издания.
Если полная эскадрилья F-16 будет вовлечена в операции, скажем, в Харьковской области, распределив между собой задачи, то они смогут нанести эффективное поражение врагу, в том числе и на его территории.
При этом многое зависит и от ракет, которые выделят для переданных Украине самолетов. Сейчас страны Запада уже договариваются между собой, сколько ракет, которая из них готова выделить Украине, чтобы не опустошать собственные склады.
Макрон пообещал передать Украине военные самолеты Mirage 2000
ВСУ усилятся французскими самолетами. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает Le Figaro.
Макрон добавил, что 7 июня во время его встречи с президентом Владимиром Зеленским он намерен начать новое сотрудничество.
Речь идет о предоставлении Украине самолетов Mirage 2000, а также обучении пилотов.
По его словам, стартует программа подготовки пилотов, чтобы они были готовы к концу года.
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